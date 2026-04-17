Irán declara 'totalmente abierto' el estrecho de Ormuz para el resto de la tregua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció y reaccionó a la decisión de Irán de que el crucial estrecho de Ormuz permanecerá abierto a la navegación durante la vigencia del alto el fuego.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, declaró este viernes que el estrecho de Ormuz, clave para el transporte de hidrocarburos, estará "totalmente abierto" mientras dure la tregua en Oriente Medio.

"El paso de todos los navíos comerciales por el estrecho de Ormuz fue declarado totalmente abierto para el periodo restante del alto al fuego", indicó Araqchi en la red social X.

No precisó si se refería a la tregua entre el ejército israelí y el movimiento proiraní Hezbolá, que entró en vigor el jueves por la noche en Líbano por diez días, o al alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, que en teoría termina el 22 de abril.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció y reaccionó a la decisión de Irán de que el crucial estrecho de Ormuz permanecerá abierto a la navegación durante la vigencia del alto el fuego.

"¡GRACIAS!", escribió Trump en su plataforma Truth Social, tras afirmar que Teherán anunció que el canal estaba "totalmente abierto y listo para el paso completo".

No obstante, Trump señaló que el bloqueo de EEUU a puertos iraníes seguirá hasta que haya un acuerdo.

Reacción de los mercados

Los precios del petróleo retrocedieron marcadamente este viernes después del anuncio de Irán sobre la apertura completa del estrecho de Ormuz durante el resto de la tregua con Estados Unidos.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, perdió un 10,42% hasta los 89,03 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en mayo, caía un 11,11% hasta los 84,17 dólares.