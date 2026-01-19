Al menos siete muertos en una explosión en Kabul

En 2022, el grupo Estado Islámico reivindicó un sangriento ataque en un popular hotel con clientela china.

Una explosión en un restaurante chino en el centro de Kabul dejó al menos 7 muertos y más de una docena de heridos este lunes, informó la ONG italiana EMERGENCY, que gestiona un hospital en la capital de Afganistán.

"Veinte personas fueron atendidas en el Centro Quirúrgico de EMERGENCY en Kabul tras una explosión esta tarde en el barrio de Shahr e Naw, cerca del hospital. Entre las personas que fueron atendidas había siete que llegaron muertas", informó la ONG en un comunicado.

El grupo Estado Islámico reivindicó la responsabilidad del ataque, informó el martes el SITE Intelligence Group.

"El Estado islámico en Afganistán inscribió a los ciudadanos chinos en su lista de objetivos, en particular a la luz de la escalada de crímenes cometidos por el gobierno chino contra los musulmanes uigures oprimidos", se lee en la declaración del grupo armado citada por SITE.

Un periodista de la AFP vio vehículos de policía y una ambulancia en el lugar de la explosión en una calle conocida por la presencia de expendedores de flores en el área de Shahr-e-Naw.

El portavoz de la policía de Kabul, Jalid Zadran, dijo que la explosión ocurrió en un restaurante chino, que, según él, es frecuentado por chinos musulmanes.

"Un musulmán chino, Ayub, y seis afganos murieron y muchos otros resultaron heridos. La explosión ocurrió en la cocina", dijo Zadran en comunicado.

"Entre los heridos hay cuatro mujeres y un niño", dijo en un comunicado Dejan Panic, director de la ONG en el país.

El propietario de una tienda de flores, que pidió el anonimato por razones de seguridad, dijo que la explosión ocurrió en la tarde en el extremo de la calle, cerca de su negocio.

"Pude ver al menos cinco heridos", agregó.

Ventanas resultaron rotas en un edificio situado al frente del lugar donde sucedió la explosión, indicó un fotógrafo de la AFP.

Los funcionarios talibanes tratan de restaurar la seguridad del país y buscan atraer a inversionistas extranjeros.

Empresarios chinos han acudido al país desde que el gobierno talibán llegó al poder en 2021 por segunda vez.

En 2022, el grupo Estado Islámico reivindicó un sangriento ataque en un popular hotel con clientela china.

China, que comparte 76 kilómetros de frontera con Afganistán, tiene estrechas relaciones con el gobierno talibán.