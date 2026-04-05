Siete personas muertas en bombardeos israelíes en Líbano

Los bombardeos israelíes han matado a 1.422 personas, incluidos 126 niños, según el último balance del Ministerio de Salud libanés.

Siete personas, incluidas dos niñas, murieron en ataques de Israel en el sur de Líbano el sábado, dijo el Ministerio de Salud libanés. Previamente se había reportado la muerte de dos niñas en Habush, un pueblo cercano a Nabatiye, principal ciudad del sur de Líbano.

Las autoridades libanesas reportaron que hay 40 personas heridas. El ejército israelí, en tanto, anunció la muerte "en combate" de un soldado de 21 años en el sur de Líbano, donde inició una invasión terrestre para -asegurar- neutralizar al movimiento libanés proiraní Hezbolá.

En la costa, la ciudad de Tiro y sus alrededores fue blanco de varios bombardeos durante el día. Uno de ellos dañó uno de los principales hospitales de la ciudad, según el Ministerio de Salud.

A raíz de los llamados a evacuar por parte de Israel, decenas de millas de habitantes de Tiro se echaron a la carretera en busca de refugio. En la ciudad aún quedan unas 20.000 personas, de las cuales 15.000 son desplazados de otras ciudades.

También en Tiro, dos bombardeos destruyeron prácticamente dos edificios cercanos al hospital italo-libanés, inspeccionaron un corresponsal de la AFP, que dio cuenta de calles llenas de escombros y un vehículo calcinado. Esos bombardeos dejaron 18 heridos, entre ellos tres rescatistas y un menor, según un balance del Ministerio de Salud.

Hezbolá, en tanto, reivindicó ataques contra ciudades fronterizas del norte de Israel, como Kiryat Shmona y Misgav Am, y posiciones israelíes en el Líbano.

Por su parte, la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en Líbano (FINUL) anunció el viernes que tres cascos azules resultaron heridos por una explosión en una de sus posiciones en el sur del país, tras la muerte de tres miembros de las fuerzas de paz en menos de una semana. Y, según dijo este sábado una fuente de seguridad de la ONU, el ejército israelí ha destruido en 24 horas 17 cámaras de seguridad del cuartel general de la FINUL en Naqoura.

Líbano se vio arrastrado a la guerra regional el 2 de marzo, cuando el movimiento islamista proiraní Hezbolá lanzó cohetes contra Israel para vengar la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, en los bombardeos estadounidensesisraelíes del 28 de febrero en Irán, que desencadenaron el conflicto.

Los bombardeos israelíes han matado a 1.422 personas, incluidos 126 niños, según el último balance del Ministerio de Salud libanés. El ejército israelí reporta en sus filas 11 soldados muertos, incluyendo el de este sábado.