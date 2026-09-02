Meloni firma un récord de longevidad en una Italia acostumbrada a la inestabilidad

En un país históricamente marcado por la inestabilidad, la primera mujer en gobernar Italia ha permanecido al frente del mismo Ejecutivo durante 1.413 días, superando la marca alcanzada por Silvio Berlusconi en uno de sus cuatro mandatos.

Roma, Italia/El gobierno de extrema derecha de Giorgia Meloni se convertirá este viernes en el más longevo de la Italia de posguerra, un hito notable en un país acostumbrado a la inestabilidad política, si bien la mandataria afronta importantes desafíos de cara a las elecciones del próximo año.

En un país históricamente marcado por la inestabilidad, la primera mujer en gobernar Italia ha permanecido al frente del mismo Ejecutivo durante 1.413 días, superando la marca alcanzada por Silvio Berlusconi en uno de sus cuatro mandatos.

"Sin duda es motivo de orgullo", declaró a la AFP Marco Osnato, diputado de Hermanos de Italia, el partido de ultraderecha de Meloni.

"En política exterior, Italia nunca había ocupado una posición tan central, especialmente en Europa", afirmó Osnato. Según los analistas, este récord de longevidad reforzará la imagen de la primera ministra de cara a las elecciones previstas para 2027.

Italia, que ha tenido cerca de 70 gobiernos en los últimos 80 años, se prepara para una nueva cita electoral con Meloni como favorita. El partido de Meloni encabeza los sondeos, pero varios acontecimientos recientes han complicado el camino hacia la reelección de la mandataria, explicó a la AFP Lorenzo Pregliasco, director de la encuestadora YouTrend.

Según Pregliasco, Meloni salió debilitada este año por la derrota en el referéndum sobre la reforma de la justicia, un resultado que mostró a los votantes que "podría existir una mayoría alternativa" a la coalición ultraconservadora que gobierna actualmente el país.

Críticas al balance

Esta derrota reavivó las críticas al balance del gobierno de Meloni.

La iniciativa era uno de los tres grandes compromisos de la coalición, junto con el refuerzo de los poderes del primer ministro y una mayor autonomía regional, que aún no se han concretado.

Según la oposición, el Ejecutivo tampoco ha logrado avances significativos en otros ámbitos ni abordar algunos de los problemas estructurales que frenan al país.

"Esta estabilidad no se ha aprovechado", dijo a la AFP Chiara Braga, líder de los diputados del Partido Democrático (centro-izquierda), que aseguró que no ha habido mejoras sustanciales en el nivel de vida ni en la competitividad de las empresas.

Las críticas llegan en un contexto de crecimiento económico moderado. Italia prevé una expansión de su PIB de apenas el 0,6% en 2026, mientras que los salarios reales permanecen prácticamente estancados desde comienzos de la década de 1990.

"Este gobierno ha buscado sobre todo mantenerse en el poder haciendo lo menos posible", dijo a la AFP el economista Tito Boeri.

Los partidarios de Meloni responden que su Ejecutivo ha reducido impuestos, aumentado la recaudación y reforzado la disciplina fiscal en un país con una elevada deuda pública.

"Toma tiempo"

Meloni también enfrenta desafíos políticos en su propio espacio ideológico. Parte de su electorado podría sentirse atraído por Roberto Vannacci, un exgeneral conocido por sus posiciones contra la inmigración y la comunidad LGBTQ+.

Recién creado, su partido, Futuro Nacional, ronda el 7% de intención de voto y podría desempeñar un papel relevante en las próximas elecciones.

Sin embargo, los analistas destacan que la coalición gobernante sigue beneficiándose de las divisiones de la oposición de centroizquierda y del creciente abstencionismo.

"Una parte importante del electorado se siente decepcionada y enojada", según el politólogo Giovanni Orsina. En su opinión, muchos han llegado a la conclusión de que nadie puede resolver los problemas del país.

Las preocupaciones más frecuentes siguen siendo el costo de la vida, el deterioro del sistema de salud, la seguridad y la inmigración.

En barrios populares como Tor Bella Monaca, en el este de Roma, algunos habitantes aseguran que nada ha cambiado en décadas y expresan frustración por la falta de una visión de largo plazo para el país.

Otros, sin embargo, mantienen su confianza en Meloni. "La gente espera ver mejoras de un día al otro", dijo a la AFP Annamaria, una jubilada de 67 años. "Eso toma tiempo, pero la situación está mejorando", agregó.