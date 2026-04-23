Meta va a despedir a 8,000 empleados, el 10% de su personal

Meta está invirtiendo sumas colosales en el desarrollo y uso de la IA.

Nueva York, Estados Unidos/Meta anunció internamente el jueves que despedirá a 8,000 empleados, equivalente a alrededor del 10% de su plantilla, y eliminará unos 6,000 puestos que todavía no están cubiertos, indicó a la AFP una fuente cercana al caso.

En una nota interna, la directora de recursos humanos, Janelle Gale, dijo que la decisión es parte de los esfuerzos de Meta para "gestionar la empresa de forma más eficiente y compensar las inversiones" del grupo, inmerso en el desarrollo de inteligencia artificial (IA).

A fines de diciembre Meta contaba con 78.865 empleados, según documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

En 2022, la empresa matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram inició su primera ronda de despidos, que afectó a 11,000 personas, seguida de una segunda ronda en marzo de 2023, que incluyó otras 10,000.

Entre finales de 2023 y finales de 2025, la plantilla de Meta creció en más de 11,000 empleados.

Si bien la inteligencia artificial no se mencionó como la razón de la reducción de personal, a finales de enero el director ejecutivo Mark Zuckerberg estableció una relación directa entre esta tecnología y el ahorro de costos.

"Los proyectos que antes requerían grandes equipos ahora los completa una sola persona altamente cualificada", afirmó.

Como resultado, "estamos apostando por las contribuciones individuales y reduciendo el tamaño de los equipos".

Además de los despidos, la empresa va a suprimir 6,000 puestos actualmente vacantes, según la misma fuente, que confirmó una información de la agencia Bloomberg.

Meta está invirtiendo sumas colosales en el desarrollo y uso de la IA.

La compañía, con sede en Menlo Park, California, planea invertir entre 115.000 y 135.000 millones de dólares en 2026, principalmente para garantizar la infraestructura necesaria para la IA, desde chips hasta centros de datos.

A finales de febrero, Meta anunció un acuerdo con AMD para la compra de millones de chips por al menos 60.000 millones de dólares.

Por su parte, Microsoft comunicó el jueves internamente un plan de retiro voluntario que podría afectar hasta el 7% de su personal, unas 8.750 personas, informaron varios medios estadounidenses.

Consultada por la AFP, Microsoft no respondió de inmediato. Se trata del primer plan de retiros voluntarios en la historia del grupo.