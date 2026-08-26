Meta bloqueará aplicaciones para menores en la noche y limitará su uso a dos horas diarias

Meta llegó a un acuerdo con varios estados de Estados Unidos a los que pagará 16,700 millones de dólares para poner fin a un juicio en el que se le acusa de haber favorecido la adicción de los menores de edad a las redes sociales.

San Francisco, Estados Unidos/El gigante estadounidense Meta, propietario de Facebook e Instagram, aceptó el miércoles impedir que los adolescentes usen sus aplicaciones durante la noche e imponer un límite de dos horas de uso diario acumulado para sus aplicaciones.

Las medidas forman parte de un acuerdo de 16,700 millones de dólares con varios estados de Estados Unidos por denuncias de que Meta diseñó deliberadamente sus plataformas para captar a los usuarios jóvenes, engañó al público sobre los riesgos y recopiló de forma ilegal datos de niños menores de 13 años.

Más temprano, el gigante de las redes sociales Meta mantenía conversaciones con varios estados de Estados Unidos para resolver de forma extrajudicial una demanda sobre la seguridad de menores y la protección de los consumidores, según un reporte de la agencia financiera Bloomberg.

Meta, con más de 3,000 millones de usuarios en todo el mundo, enfrenta acusaciones de una coalición de 29 estados de que diseñó sus productos para fomentar la adicción de los adolescentes y recolectar sus datos, al tiempo que oculta la verdad al público.

Los estados aseguran que Meta violó leyes federales y estatales, aunque los cargos exactos varían de un estado al otro.

Si Meta pierde el caso, los estados podrán pedir sanciones por unos 200.000 millones de dólares, además de exigir que la empresa modifique sus productos.

"Meta Platforms Inc. y los fiscales generales estatales han discutido un posible arreglo" extrajudicial, informó Bloomberg el martes, citando fuentes anónimas con conocimiento del caso.

California, Colorado, Nueva Jersey y Kentucky encabezan la acusación contra Meta en un tribunal de Oakland, ciudad vecina de San Francisco.

Varios fiscales generales anunciaron la noche del martes que sostendrían conferencias de prensa el miércoles sobre la protección de los consumidores y asuntos de tecnología.

Nevada, que no participa del juicio en California, dijo que el miércoles anunciaría un "arreglo" con "una importante empresa tecnológica". Representantes de Meta y del fiscal general de California, Rob Bonta, inicialmente no respondieron a las solicitudes de comentario sobre el caso.

Adam Mosseri, director de Instagram, admitió el martes en el juicio que promovió las recién lanzadas herramientas de seguridad para adolescentes sin revelar que prácticamente no se usaban.

Otros testigos indicaron que Meta sabía que estas herramientas no eran efectivas y que incluso estaban "diseñadas para fracasar".

Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta, deberá declarar en algún momento en el juicio.