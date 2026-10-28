Migrantes se arraigan en México tras el bloqueo de Trump al 'sueño americano'

Tijuana es un paso tradicional de migrantes. Es albergue histórico de mexicanos que dejan el país, y entre 2020 y 2025 recibió unos 25.000 extranjeros.

Milko García obtuvo la cita para presentarse en la frontera de Estados Unidos y solicitar asilo el 22 de enero de 2025. Dos días antes, Donald Trump había regresado al poder y puso fin a ese mecanismo migratorio.

Este venezolano de 29 años quedó entonces varado en la ciudad fronteriza de Tijuana, donde se instaló y comenzó a dejar atrás la idea del "sueño americano".

"Se me han presentado buenas oportunidades y me siento cómodo en México", asegura a la AFP García, que trabaja como agente inmobiliario.

"No empezaría de cero otra vez" en Estados Unidos, afirma.

Trump volvió a la presidencia de Estados Unidos con un discurso antimigración, un tema que vuelve a ocupar un lugar central en la campaña para las legislativas de medio término que tendrán lugar el 3 de noviembre.

Cerró la frontera, multiplicó las redadas contra migrantes y las deportaciones. Y ordenó el fin de CBP One, una aplicación móvil que otorgaba una cita para solicitar protección en la frontera.

En enero de 2025, el CBP One tenía 270.000 casos abiertos, 30.000 de ellos con cita para cruzar desde México.

Entre ellos figuraban García y su hermano. La noticia dejó atónitos a los migrantes congregados frente al paso fronterizo en Tijuana. "Pensamos: 'Ahorita no se puede, pero a lo mejor en unos meses sí'", recuerda García.

México terminó convirtiéndose en su hogar.

García descarta por ahora irse de México, aunque el partido de Trump pierda la presidencia en 2028. Un cruce clandestino no se le pasa por la mente: "Piden 10.000 dólares, mejor invierto en algo" en Tijuana, reflexiona.

- "Tijuana me ha abrazado" -

Tijuana es un paso tradicional de migrantes. Es albergue histórico de mexicanos que dejan el país, y entre 2020 y 2025 recibió unos 25.000 extranjeros.

García llegó a México después de cruzar la peligrosa selva del Darién. Su familia emigró a Perú en 2014 huyendo de la crisis en Venezuela.

"Mi hermana vivía en Estados Unidos y ahí se supone que había más oportunidades", rememora.

Heiri Maya, también venezolana de 27 años, llegó en 2022 y fracasó en calificar para CBP One.

Trabajó en turismo, su profesión, y de pasatiempo vendía comida venezolana, que se popularizó en redes. Hace un mes abrió un pequeño restaurante.

"Me encuentro bastante cómoda acá. Tijuana me ha abrazado", expresa.

Una encuesta de la agencia de la ONU para las migraciones realizada en el área en 2025 revela que 45% de los entrevistados decidieron convertir a México en su hogar.

Maya agradece no vivir con la "zozobra" que experimentan sus amistades venezolanas que sí llegaron a Estados Unidos.

"Les ha tocado quedarse dentro de sus casas, ya muchos se están devolviendo. Y su comentario es: 'Quiero irme yo por mi propia cuenta antes de que me saquen'".

- Migración a cuentagotas -

Los albergues en Tijuana, antaño saturados, cerraron o reciben a poca gente. Es el caso del Movimiento Juventud 2000, que tiene una decena de personas ahora.

Trump "logró detener los movimientos masivos", reconoce su director José María García, que se esfuerza por mantener abierto el lugar con donaciones mínimas.

Los pocos migrantes que llegan se arriesgan en cruces clandestinos o son presa de criminales. "Van a lugares más alejados, muchos quizás hayan logrado su objetivo (...) o quedan como desaparecidos", explica.

En otra trinchera, la organización Al Otro Lado brinda asesoría legal. En los tiempos de CBP One, estaban desbordados.

"Fue muy difícil lograr que (los migrantes) entendieran que eso se había terminado, que la frontera estaba cerrada", recuerda la subdirectora Soraya Vázquez.

Ahora asesoran a decenas que buscan regularizarse en medio de la maraña burocrática.

México recibió en 2025 unas 70.500 solicitudes de asilo, según la agencia para los refugiados de la ONU. La mitad de ellas en Tapachula, fronteriza con Guatemala, donde decenas de miles permanecen varados.

Algunos casos, sobre todo de migrantes africanos, se complican muchas veces por desconocimiento de sus realidades, apunta Vázquez.

Alpha Oumar Diallo, de 37 años, asegura que salió de Guinea en 2024 por "razones políticas". Problemas de salud y las complicaciones para exponer su caso en francés han retrasado su refugio.

"Si pudiera obtener mis documentos, encontrar un trabajo y reunir a mi familia para que podamos vivir juntos sería el paraíso terrenal", dice ilusionado.