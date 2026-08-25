En Moscú, el enviado del Vaticano aboga por negociaciones para resolver la guerra en Ucrania

La visita se enmarca en la tradición diplomática del Vaticano de mantener una neutralidad activa y negarse a romper el contacto con las partes en conflicto, aunque las relaciones con Moscú se deterioraron considerablemente.

Moscú, Rusia/El jefe de la diplomacia del Vaticano, Paul Richard Gallagher, instó este martes a Rusia y Ucrania a entablar negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, con motivo de un inusual encuentro con su homólogo ruso en Moscú.

La visita de un alto responsable de la Santa Sede a Rusia es la primera desde noviembre de 2021, es decir, antes del inicio de la ofensiva rusa contra Ucrania en febrero de 2022.

La visita se enmarca en la tradición diplomática del Vaticano de mantener una neutralidad activa y negarse a romper el contacto con las partes en conflicto, aunque las relaciones con Moscú se deterioraron considerablemente.

"La Santa Sede exhorta a ambas partes a mostrar apertura y buena voluntad" con el fin de "poner fin a las hostilidades e iniciar verdaderas negociaciones", declaró el arzobispo Gallagher durante su encuentro con el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov.

"Esta guerra debe terminar", afirmó el arzobispo, quien lamentó que "el conflicto siga extendiéndose" y que "el número de víctimas no deje de aumentar", mientras Moscú y Kiev llevan meses inmersos en una escalada de sus ataques de largo alcance.

"Cuanto más se prolongue el conflicto, más difícil será alcanzar una solución adecuada", subrayó Gallagher, precisando querer abordar con su homólogo ruso, ante todo, cuestiones humanitarias como la situación de los prisioneros de guerra y la asistencia a los heridos.

Lavrov, por su parte, elogió la "posición mesurada" del Vaticano sobre Ucrania, aunque insistió en la necesidad de "abordar las causas profundas" del conflicto para resolverlo.

También habló con su homólogo de la situación de la lengua rusa y de los rusohablantes en Ucrania, así como de la "campaña destinada a aniquilar a la Iglesia ortodoxa ucraniana canónica".

Ucrania creó en 2018 una Iglesia ortodoxa independiente de Moscú y desde entonces multiplica los procesos penales y las expropiaciones dirigidas contra la Iglesia tradicionalmente vinculada a Rusia, aunque ésta rompió sus vínculos con Moscú tras el inicio del conflicto.