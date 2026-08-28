Murió el rey Harald V de Noruega a los 89 años

Harald V, que ascendió al trono de Noruega en 1991, lleva varios años padeciendo múltiples problemas de salud, pero siempre ha descartado abdicar.

Oslo, Noruega/El rey Harald V de Noruega, hasta ahora decano de los monarcas europeos, falleció este viernes a los 89 años, anunció el Palacio real.

"Con profunda tristeza anunciamos que Su Majestad el rey Harald nos dejó el día de hoy. El rey Harald falleció apaciblemente en el hospital nacional (Rikshospitalet) el viernes 28 de agosto, a las 6:35 H (04:35 GMT), escribió el Palacio en un comunicado.

Ayer, se mantenía hospitalizado por complicaciones relacionadas con una enfermedad hematológica, se ha deteriorado y es ahora "extremadamente grave", anunció el jueves el palacio real.

La reina Sonja, el príncipe heredero Haakon y su esposa Mette-Marit han cancelado toda su agenda, agregó el palacio.

Según imágenes difundidas por los medios noruegos, la familia está en el hospital con el rey, incluyendo al hijo de Mette-Marit, Marius Borg Høiby, que fue condenado recientemente a cuatro años de cárcel por dos violaciones y cumple su pena con un brazalete electrónico.

Harald V, que ascendió al trono de Noruega en 1991, lleva varios años padeciendo múltiples problemas de salud, pero siempre ha descartado abdicar.

En los últimos días, varios miembros de su familia lo visitaron en el hospital, entre ellos Haakon, que ejerce de regente en su ausencia.

El monarca fue ingresado por una retención de líquidos provocada por su tratamiento con cortisona, lo que le había llevado a estar de baja por enfermedad durante dos semanas.