Un museo de Ámsterdam transforma restos prehistóricos en piezas artísticas

Esta exposición prehistórica, cuya pieza más antigua es una vértebra de dinosaurio de unos 150 millones de años, se abre al público el viernes y se prolongará hasta noviembre de 2026.

Un cráneo de triceratops de hace 67 millones de años, suspendido con una fina correa metálica, es la pieza central de una nueva exposición que busca convertir fósiles prehistóricos en arte.

La muestra "Relics", en el Art Zoo de Ámsterdam, exhibirá nueve obras del dúo creativo Jaap Sinke y Ferry van Tongeren que combinan ciencia y arte.

El objetivo es resaltar el lado estético de los fósiles, que normalmente se presentan con un enfoque educativo en los museos de historia natural, explicó Van Tongeren a la AFP.

Los artistas intentaron darles "una forma más monumental y mayor presencia", precisó el artista de 59 años en una entrevista.

La exposición también incluye los huesos de un basilosaurio, que habitó los mares hace hasta 40 millones de años, pero presentados como una escultura en lugar de una reconstrucción esquelética tradicional.

Los museos de historia natural tienen un gran valor científico y educativo, "pero carecen de un elemento cautivador", afirmó Van Tongeren. "Ese es el punto de partida de todo lo que hicimos", enfatizó.

Los artistas trabajaron con Zoic, una empresa italiana de paleontología que procesa fósiles y reconstruye esqueletos de dinosaurios.

Crear las piezas requirió "una combinación extraordinaria de conocimientos y diferentes procesos", señaló Iacopo Briano, de 42 años, comisario de la exposición y experto en paleontología en Zoic.

Primero viene el "rompecabezas" de desenterrar y reconstruir los huesos a partir de un hallazgo fósil.

Luego los frágiles huesos deben ser transportados para que los artistas puedan comenzar su propio trabajo, proceso que en este caso duró diez años.

Esta exposición prehistórica, cuya pieza más antigua es una vértebra de dinosaurio de unos 150 millones de años, se abre al público el viernes y se prolongará hasta noviembre de 2026.