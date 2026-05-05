Musk acuerda pagar multa de USD 1,5 millones por compra de acciones de Twitter

El fideicomiso de Musk pagará una multa de 1,5 millones de dólares tras el acuerdo, que fue presentado ante una corte federal en Washington.

Elon Musk acordó pagar el lunes un pequeño monto para poner fin a una demanda gubernamental que lo acusaba de violar normas del mercado al comprar secretamente acciones de Twitter antes de adquirir la plataforma por 44.000 millones de dólares en 2022.

El fideicomiso de Musk pagará una multa de 1,5 millones de dólares tras el acuerdo, que fue presentado ante una corte federal en Washington. El acuerdo aún debe ser aprobado por un juez.

El caso giraba en torno a una regla sencilla: cuando un inversor adquiere más del 5% de una empresa que cotiza en bolsa, está obligado por ley a revelar esa participación en un plazo de 10 días.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) afirmó en enero de 2025 que Musk se saltó ese plazo por 11 días mientras iba construyendo su posición en Twitter a comienzos de 2022.

El abogado de Musk, Alex Spiro, presentó el resultado como una reivindicación, afirmando que su cliente "ha quedado ahora exonerado de todos los problemas relacionados con la presentación tardía de formularios en la adquisición de Twitter, tal como dijimos desde el principio que ocurriría".

En un correo electrónico a la AFP, Spiro añadió que el acuerdo con el gobierno estadounidense no es un arreglo "porque él (Musk) no hizo nada malo".

"El caso contra él fue desestimado", señaló Spiro.

Según la SEC, la demora de Musk le permitió seguir comprando a precios de ganga, ahorrándose una cifra estimada en 150 millones de dólares a costa de otros accionistas que vendieron sin saber lo que estaba ocurriendo.

El acuerdo con la SEC no obliga a Musk a devolver dinero que se ahorró.

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