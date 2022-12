La Tregua de Navidad: Cuando una noche de paz llegó a las trincheras

La Navidad es un tiempo especial para los países donde se celebra alrededor del mundo. Muchas historias de solidaridad, fraternidad y paz se han dado en esta época del año. Inclusive, hay conflictos armados que también se detienen para dar espacios a las partes beligerantes a tener paz para estas fechas.

Una de la historia conocidos de paz en medio de grandes conflictos fue “La Tregua de Navidad” ocurrido en 1914, en la Primera Guerra Mundial, en la cual se enfrentaron potencias de Europa y que arrastró a varias naciones del mundo al conflicto

“La Tregua de Navidad fue una serie de altos al fuego no oficiales que se extendieron a lo largo del Frente Occidental (Bélgica, Francia, Alemania) en la Primera Guerra Mundial. Estas noches de paz se produjeron cinco meses después de que comenzó la llamada “Gran Guerra”.

Eventos de la tregua

La guerra en el Frente Occidental se había estancado y tenía muchos resultados indecisos en sus primeras batallas, por lo que, en la semana previa al 25 de diciembre, soldados franceses, alemanes y británicos cruzaron las trincheras para intercambiar saludos y charlas estacionales.

En algunas áreas, hombres de ambos bandos se aventuraron durante la Nochebuena y Navidad mezclándose e intercambiando comida y obsequios. Hubo ceremonias funerarias conjuntas e intercambio de prisioneros, y muchos encuentros terminaron en cánticos de villancicos.

Los eventos más narrados de la época eran los partidos de fútbol entre bandos en guerra, donde salieron una de las más memorables imágenes de la tregua.

Aproximadamente 100,000 soldados británicos y alemanes participaron en el cese informal de hostilidades a lo largo del Frente Occidental. En varios sectores, la tregua se prolongó más allá la noche de Navidad, continuando hasta el día de Año Nuevo.

Antes de la Navidad de 1914, hubo varias iniciativas de paz, como, por ejemplo, la Carta Abierta de Navidad fue un mensaje público de paz dirigido a “las mujeres de Alemania y Austria”, firmadas por 101 mujeres sufragistas británicas.

El papa Benedicto XV, el 7 de diciembre de 1914, había pedido una tregua oficial entre los gobiernos en conflicto.

Que las armas callaran por lo menos una noche para que cantaran los ángeles”. — Papa Benedicto XV

Sin paz

En la Navidad de 1914, las treguas no se informaron durante una semana, pero, una prohibición no oficial de prensa roto por The New York Times, lo publicó en Estados Unidos, el 31 de diciembre. Algunos historiadores han cuestionado la veracidad de los relatos.

Al año siguiente, algunas pocas unidades concretaron treguas que no fueron tan extendidas como en 1914, las órdenes fuertemente redactadas de los altos mandos de ambas partes, prohibiendo las treguas. Para 1916 los soldados ya no estaban dispuestos a una tregua. La guerra se había ido recrudeciendo con devastadoras pérdidas en batallas y con la utilización de gas venenoso.

Los recuerdos

El 17 de diciembre de 2014 en Ypres, Bélgica, el regente del fútbol europeo, la UEFA conmemoró el centenario de la tregua de Navidad de 1914 en las trincheras de Flandes, en el cual estaba previsto levantar un monumento en el mismo sitio en el que se disputó el improvisado duelo futbolístico. Michel Platini, presidente de la UEFA para ese momento, invitó a los jefes de estado y de gobierno de Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido e Irlanda.

Homenaje a los soldados que, hace un siglo, expresaron su humanidad en un partido de fútbol escribiendo un capítulo en la construcción de la unidad europea y que son un ejemplo a seguir por las jóvenes generaciones de hoy”. — Michel Platini - Expresidente de la UEFA

La tregua se llevó a la pantalla en la película francesa de 2005, Joyeux Noël (Feliz Navidad). La película fue nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera en su 78ª edición.

La tregua fue también recordada en el vídeo de Paul McCartney, Pipes of Peace, de 1983.

Desenlace

La Primera Guerra Mundial, un conflicto militar de carácter mundial, pero centrado en Europa, empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio del 11 de noviembre de 1918.

Alrededor 70 millones de militares, de los cuales 60 millones eran europeos, se movilizaron y combatieron en la entonces guerra más grande de la historia.

La Primera Guerra Mundial dejó entre 9 y 10 millones de muertos y unos 20 millones de soldados heridos. Y se estima que las víctimas civiles ascendieron a más de 7 millones.

Datos tomado de Wikipedia, New York Times y Le Monde