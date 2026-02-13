Netanyahu dice que Trump piensa que está creando condiciones para un ‘buen acuerdo’ con Irán

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo este jueves que el presidente estadounidense, Donald Trump, cree que está creando condiciones que pueden conducir a un "buen acuerdo" con Irán, pero expresó su escepticismo.

"El presidente cree que los iraníes saben con quién están tratando. Él cree que las condiciones que está creando, combinadas con el hecho de que seguramente entienden que cometieron un error la última vez al no alcanzar un acuerdo, pueden crear las condiciones para lograr un buen acuerdo", dijo Netanyahu en un video difundido por su oficina después de su reunión con Trump el miércoles en Washington.

"No les ocultaré que expresé un escepticismo general respecto a la calidad de cualquier acuerdo con Irán", continuó, y subrayó que todo pacto también debe considerar los misiles balísticos de Irán y su apoyo a grupos armados en la región, como el movimiento islamista palestino Hamás, los rebeldes hutíes en Yemen y Hezbolá en Líbano.

"No se trata solamente del tema nuclear", afirmó antes de volver a Tel Aviv.

En la reunión en la Casa Blanca, Trump insistió en que las conversaciones con Irán deben continuar, desestimando la postura más dura que defiende el primer ministro israelí.

"Mientras sea posible (negociar), le dije al primer ministro que esa será mi preferencia", afirmó el presidente estadounidense.