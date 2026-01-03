Maduro es el 'único presidente de Venezuela', dice su vicepresidenta Delcy Rodríguez

Maduro fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, en medio de una operación militar estadounidense que incluyó bombardeos en Caracas y otras regiones del país.

Venezuela/La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, dijo el sábado que Nicolás Maduro es el "único presidente de Venezuela" y exigió a Estados Unidos su liberación.

Maduro fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, en medio de una operación militar estadounidense que incluyó bombardeos en Caracas y otras regiones del país.

En un Consejo de Defensa de la Nación, que dirigió junto a las cabezas de los poderes públicos del país, Rodríguez reiteró su pedido "de exigir la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro".