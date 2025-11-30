La presión de EEUU sobre Venezuela: ¿Cambio inminente del régimen de Nicolás Maduro?

Erika Mouynes y Esteban Gerbasi coincidieron: la caída del régimen es inminente, pero sin planificación, el vacío de poder podría desestabilizar a toda la región.

Ciudad de Panamá/La escalada de presión de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro ha llevado a Venezuela al borde de una transición política sin precedentes.

Erika Mouynes, excanciller de Panamá, y Esteban Gerbasi, consultor político y experto en manejo de crisis en Venezuela, en el programa Radar de este domingo 30 de noviembre, ofrecieron un análisis profundo y coincidente: aunque la salida de Maduro parece inevitable, la verdadera prueba será evitar un colapso que arrastre a toda América Latina.

Presión máxima

Mouynes destacó que las acciones recientes de Washington —desde la recompensa de 50 millones de dólares por Maduro hasta la movilización del portaaviones Gerald Ford y aviones F-35 en el Caribe— van más allá de la presión simbólica.

“Esto ya no es solo sanciones; es una señal clara de que Estados Unidos busca un cambio de régimen”, afirmó. No obstante, señaló que la Casa Blanca no ha descartado una negociación, tal como lo declaró el propio Donald Trump hace días.

La excanciller identificó tres escenarios para Maduro: exilio (limitado a Irán, Nicaragua o Rusia), transición negociada (poco probable dada su historia de “monólogos” en diálogos) o atrincheramiento en Caracas, respaldado por los militares y aliados extranjeros. “Él sabe que su mayor seguridad está en el Palacio”, dijo, recordando su reciente despliegue militar como mensaje claro: “Yo de aquí no me voy”.

Gerbasi reforzó esta visión, pero añadió capas de complejidad. Explicó que Venezuela ya no es solo una dictadura, sino una “arquitectura criminal” que incluye narcotráfico, espionaje para China y Rusia, misiles iraníes en Aragua y una red de criptomonedas fuera de control. “La Doctrina Trump ya no defiende contra potencias externas, sino contra enemigos internos del continente”, señaló.

El desafío post-Maduro: evitar el caos

Ambos expertos coincidieron en que la caída de Maduro es solo el comienzo. El verdadero riesgo radica en el vacío de poder que podría ser aprovechado por el ELN, Hezbollah, carteles mexicanos o estructuras del “cartel de los Soles” —que, según Gerbasi, incluso tiene un “departamento diplomático”.

Mouynes advirtió que cualquier transición será “muy dura y desestabilizante para toda la región”, con impactos en rutas del narcotráfico, flujos migratorios y seguridad nacional. “No podemos pensar en esto como un evento aislado”, subrayó.

Gerbasi fue aún más específico: propuso un “periodo superconstitucional” de 18 a 24 meses para estabilizar el país, ya que la Constitución de 1999 es ilegítima y todas las autoridades —desde gobernadores hasta altos mandos militares— son “espurias”. “El registro civil y electoral está controlado por agentes cubanos. No hay democracia posible sin limpiar eso primero”, insistió.

Ambos elogiaron el rol de Panamá en esta crisis. Mouynes llamó a solidarizarse con el pueblo venezolano, “el más cercano a nuestro dolor histórico”.

En un contexto en que María Corina Machado acaba de recibir el Premio Nobel de la Paz y el régimen se muestra más aislado que nunca, los expertos dejaron un mensaje claro: la comunidad internacional debe prepararse no para celebrar la salida de Maduro, sino para construir un orden democrático en medio del caos.