Niños de Gaza vuelven a sonreír gracias a la zooterapia

Una niña con un suéter naranja rompe a reír cuando unos pájaros se le posan en la cabeza y en un brazo. Y otro niño, en silla de ruedas, acaricia a un conejo blanco.

Además de miles de muertos y desplazados, la guerra en Gaza dejó multitud de animales domésticos abandonados, que ahora son un elemento clave en unos talleres terapéuticos pensados para que los niños afronten mejor los traumas y los problemas del día a día.

Una niña con un suéter naranja rompe a reír cuando unos pájaros se le posan en la cabeza y en un brazo. Y otro niño, en silla de ruedas, acaricia a un conejo blanco.

El taller tiene lugar en una carpa decorada con un montón de coloridos cuadros en el campo de Al Zawaida, en el centro de la Franja de Gaza.

"El contacto con los animales y los pájaros de colores vivos permite absorber las energías negativas" y "superar sus miedos jugando" con ellos, explica Rachid Anbar, responsable del proyecto.

"Se trata de promover una cultura del respeto hacia los animales y de formar una generación que sea compasivos con ellos", agrega.

Rachid Anbar tuvo la idea al cruzarse con numerosos animales domésticos en las calles durante la guerra, desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel en octubre de 2023.

El conflicto ha dejado decenas de miles de muertos en Gaza y obligado a casi toda la población a abandonar sus hogares. Gran parte del territorio, superpoblado, quedó en ruinas.

Cientos de miles de desplazados siguen viviendo en tiendas de campaña, en unas condiciones de vida muy difíciles pese al alto al fuego vigente desde octubre.

"Así que decidí recoger [a los animales] y utilizarlos con fines terapéuticos, ya que de haberse quedado en la calle, podrían haber muerto", agrega Anbar.

"Miedo y traumas"

"Y me sentí aún más animado a hacerlo al tener en cuenta que los niños de aquí están, en buena medida, marginados", apunta.

Más de un millón de niños necesitan ayuda psicológica en Gaza, declaró en marzo Sima Alami, responsable del programa Adolescentes y Jóvenes del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

Existe una "gran urgencia en materia de salud mental" con un "96% de los niños que tienen la sensación de que la muerte es inminente, reflejando la intensidad del miedo y del trauma que sienten en el día a día", dijo Alami.

Sentados en corro, los niños van pasándose un perro blanco, que agarran en brazos, y un chico se tumba sobre otro perro. Hay hasta un erizo.

De paso, aprenden cosas sobre las especies, como "qué recubre su cuerpo, plumas o pelo, por ejemplo, y si nacen o ponen huevos", detalla Rachid Anbar.

Pese a la tregua, prácticamente a diario hay bombardeos aéreos y tiroteos entre el ejército israelí y -según las fuerzas israelíes- combatientes de Hamás.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, gobernado por Hamás, el ejército israelí mató al menos a 792 personas desde que entró en vigor el alto el fuego.

Israel, por su parte, reportó cinco soldados muertos en Gaza durante ese tiempo.