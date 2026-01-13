Al menos 100 niños murieron por la violencia en Gaza desde la tregua, según la ONU

Los 60 niños y 40 niñas murieron por bombardeos aéreos, ataques con drones, disparos de tanques y munición real, entre otras causas.

Al menos 100 niños han muerto en ataques aéreos y actos de violencia en la Franja de Gaza desde el inicio de la tregua hace tres meses entre el movimiento islamista palestino Hamás e Israel, informó el martes Naciones Unidas.

"Más de 100 niños han muerto en Gaza desde el alto el fuego de principios de octubre. Eso equivale aproximadamente a una niña o un niño muerto cada día durante el alto el fuego", informó James Elder, portavoz del organismo de la ONU para la infancia (UNICEF), en una rueda de prensa a distancia desde Ciudad de Gaza, en el territorio palestino.

Los 60 niños y 40 niñas murieron por bombardeos aéreos, ataques con drones (incluidos drones suicidas), disparos de tanques y munición real, entre otras causas, según el portavoz, que indicó que el número real probablemente sea mayor.

Por su parte un responsable del Ministerio de Salud de Gaza, que mantiene registros de víctimas, informó de un total de 442 fallecidos desde la tregua, entre ellos 165 menores.

"Siete niños han muerto por hipotermia en lo que va de año", declaró a la AFP Zaher Al-Wahidi, director del departamento informático del Ministerio de Salud.

Según un balance de las autoridades de Gaza, más de 70.000 personas ha muerto en el territorio palestino desde el inicio de la guerra, desatada por el ataque sin precedentes de Hamás en territorio israelí del 7 de octubre de 2023.

Casi el 80% de los edificios de Gaza han sido destruidos o dañados por el conflicto, según datos de la ONU.