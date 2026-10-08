El Nobel premia la obra 'atrevida' de la poetisa canadiense Anne Carson

La canadiense, que según la Academia estaba en Islandia "escuchando el viento" cuando se enteró, considera una "locura" haber ganado el Nobel.

Estocolmo, Suecia/La poetisa canadiense Anne Carson ganó este jueves el Nobel de Literatura por una obra "atrevida" que entrelaza los héroes mitológicos, los autores de la Antigüedad clásica y los escritores románticos en cuentos modernos sobre el amor, el deseo y la muerte.

La escritora de 76 años fue galardonada "por su obra audaz e innovadora que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea", declaró la Academia Sueca.

La canadiense, que según la Academia estaba en Islandia "escuchando el viento" cuando se enteró, considera una "locura" haber ganado el Nobel.

"Locos. Creo que todos están locos (...) Bueno, ya sabes, es una locura", declaró Carson a la cadena pública RUV.

Casi toda su obra literaria "se ha centrado en la intersección entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta por encontrar nuevos significados", resume la Academia Sueca.

Esta profesora de historia y griego antiguo, que padece la enfermedad de Parkinson, ha impartido clases en las prestigiosas universidades de McGill en Montreal, de Michigan y de Princeton.

Es muy conocida en los círculos literarios anglosajones y su reputación traspasó nuevas fronteras en 2020, cuando se alzó con el prestigioso Premio Princesa de Asturias de Literatura por su universo "exquisito" y "erudito".

Entre sus escritos destacan "Eros dulce y amargo", una adaptación moderna de la literatura clásica griega, "La belleza del marido", en la que analiza a fondo los tormentos de una mujer obsesionada con las aventuras amorosas de su esposo, y "Autobiografía de Rojo", una novela de ficción en verso.

"Profundo sentimiento de pérdida"

Pero sobre todo es conocida por "Nox", una obra inolvidable publicada en 2010 como un canto fúnebre en memoria de su hermano Michael, quien desapareció misteriosamente antes de fallecer en Dinamarca en el año 2000, explica la Academia Nobel.

Esta obra se despliega como un acordeón, con una única hoja de varios metros de longitud.

"En ella se percibe un profundo sentimiento de pérdida que surge de lo más profundo", resumió el comité Nobel.

Anne Carson es la primera mujer en haber recibido en 2001 el prestigioso galardón británico de poesía T.S. Eliot y también obtuvo el premio Pen en 2010 por sus traducciones.

Nacida en Toronto el 21 de junio de 1950, Anne Carson se inició en el griego gracias a un profesor de latín que se lo enseñaba durante la pausa para comer en el instituto. Abandonó la universidad en dos ocasiones antes de obtener su doctorado en Letras Clásicas en Toronto.

Su nombre sonaba desde hace años en las quinielas.

Muchos críticos literarios habían pronosticado que el premio recaería este año en una mujer.

La Academia Sueca, criticada durante mucho tiempo por preferir a autores occidentales y sacudida por un escándalo del #MeToo en 2018, se ha renovado por completo y más de la mitad de sus 18 miembros han sido sustituidos.

Desde entonces, uno de cada dos galardonados es una mujer.

Pero siguen muy infrarrepresentadas: de los 122 galardonados, solo 18 mujeres han obtenido el premio. Y solo una minoría de los autores laureados escribe en lenguas asiáticas o de Oriente Medio.

La temporada de los Nobel continúa el viernes con el esperado de la Paz.

Las posibilidades de que Donald Trump sea galardonado son prácticamente nulas, pero el presidente estadounidense volverá a estar en boca de todos tras la campaña sin precedentes que llevó a cabo a favor de su candidatura el año pasado.

El premio de Economía cerrará la temporada de los Nobel el 12 de octubre.