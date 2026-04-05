Los astronautas de Artemis se preparan para un histórico sobrevuelo lunar

Esta misión forma parte de un plan a largo plazo para regresar repetidamente a la Luna, con el objetivo de establecer una base permanente que ofrezca una plataforma para futuras exploraciones.

Los astronautas del programa Artemis se preparan para su tan esperado sobrevuelo lunar, lo que incluía repasar las características de la superficie que debían analizar y fotografiar durante su tiempo orbitando la Luna. "La moral está por las nubes a bordo", dijo el comandante Reid Wiseman al centro de control de misiones de Houston al comenzar la jornada laboral de la tripulación espacial.

Según la NASA, al despertar alrededor de las 16:35 GMT del sábado, los astronautas se encontraban aproximadamente a 271.979 kilómetros (169.000 millas) de la Tierra y se acercaban a la Luna a 178.154 kilómetros (110.700 millas).

Se espera que el próximo hito importante de este viaje de aproximadamente 10 días tenga lugar la noche del domingo al lunes, momento en el que los astronautas entrarán en la "esfera de influencia lunar", cuando la gravedad de la Luna ejercerá una atracción mayor sobre la nave espacial que la de la Tierra.

Si todo transcurre sin problemas, mientras Orión orbita alrededor de la Luna, los astronautas podrían establecer un récord al aventurarse más lejos de la Tierra que cualquier ser humano antes. Según la NASA, los astronautas comenzaron el día con un desayuno que incluía huevos revueltos y café, y se despertaron al son del éxito pop de Chappell Roan, "Pink Pony Club".

Wiseman, junto con sus compatriotas estadounidenses Christina Koch y Victor Glover, así como el canadiense Jeremy Hansen, están realizando un viaje histórico alrededor de la Luna, a la que pronto darán la vuelta mediante la asistencia gravitatoria. Se trata de una hazaña que han calificado de "hercúlea" y que la humanidad no ha logrado en más de medio siglo.

Más tarde, el sábado, Glover tenía previsto realizar una demostración de pilotaje manual para proporcionar a la NASA más datos sobre el rendimiento de la nave espacial en el espacio profundo. Después de eso, la tripulación planeaba repasar su lista de verificación para documentar su experiencia viajando alrededor de la Luna.

Los astronautas han recibido formación en geología para poder fotografiar y describir las características lunares, incluidos los antiguos flujos de lava y los cráteres de impacto. Podrán observar la Luna desde una perspectiva única en comparación con las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970.

Los vuelos del programa Apolo sobrevolaron la superficie lunar a unos 110 kilómetros de altura, pero la tripulación de Artemis 2 estará a poco más de 6.400 kilómetros en su punto de máxima aproximación, lo que les permitirá ver la superficie circular completa de la Luna, incluidas las regiones cercanas a ambos polos.

'Asombroso'

La tripulación ha estado ocupada tomando fotografías, incluso con teléfonos inteligentes, dispositivos que la NASA aprobó recientemente para llevar a bordo de los vuelos espaciales. La agencia espacial ha publicado imágenes de Orión que incluyen un retrato completo de la Tierra, con sus océanos de un azul profundo y sus nubes ondulantes.

La funcionaria de la NASA, Lakiesha Hawkins, elogió las fotografías tomadas por el comandante Wiseman, calificándolas de "asombrosas" durante una rueda de prensa el viernes. "Seguimos aprendiendo todo sobre nuestra nave espacial mientras la operamos en el espacio profundo con tripulación por primera vez", dijo Hawkins.

"Es importante recordarlo a medida que aprendemos un poco más día a día."

La misión Artemis 2 forma parte de un plan a largo plazo para regresar repetidamente a la Luna, con el objetivo de establecer una base lunar permanente que ofrezca una plataforma para futuras exploraciones. Se trata de un viaje muy esperado que exige una precisión milimétrica, pero aún hay espacio para que los astronautas cumplan sus sueños de infancia de volar al espacio.

"Me hace sentir como un niño pequeño", dijo Hansen recientemente, describiendo la alegría de flotar.