Bill y Hillary Clinton testificarán ante el Congreso de EEUU por el caso Epstein

La pareja Clinton se había negado inicialmente a comparecer ante los legisladores que investigan el manejo de pesquisas anteriores sobre el exejecutivo, quien mantenía conexiones con la élite empresarial y política mundial.

El expresidente Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, testificarán en una investigación del Congreso de Estados Unidos sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein, lo que evitaría una posible votación para declararlos en desacato.

El caso del fallecido exfinanciero ha involucrado a figuras destacadas de la política estadounidense y ha dejado al descubierto las tensiones partidistas en medio del escándalo, que ahora suma las denuncias de las víctimas tras la revelación de sus identidades en los últimos archivos divulgados.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, acusó a Bill Clinton (1993-2001) y a Hillary Clinton (2009-2013), ambos demócratas, de desobedecer citaciones para comparecer en persona y declarar sobre sus vínculos con Epstein, quien fue encontrado muerto en prisión en 2019.

La pareja Clinton se había negado inicialmente a comparecer ante los legisladores que investigan el manejo de pesquisas anteriores sobre el exejecutivo, quien mantenía conexiones con la élite empresarial y política mundial.

Sin embargo, el portavoz de los Clinton, Ángel Ureña, informó en la red social X que el expresidente y la exsecretaria de Estado asistirán y esperan sentar un precedente que se aplique a todos.

Los demócratas sostienen que la investigación se utiliza para atacar a adversarios políticos del presidente Donald Trump, quien también fue amigo de Epstein y no ha sido citado a testificar.

Trump pasó meses intentando bloquear la divulgación de los expedientes relacionados con el caso, que involucra a multimillonarios, políticos, académicos y celebridades.

Ni el presidente ni los Clinton han sido acusados de delitos penales vinculados a las actividades de Epstein.

Votación suspendida

En las cartas en las que inicialmente rechazaron comparecer en Washington, los Clinton alegaron que las citaciones eran inválidas por carecer de un propósito legislativo claro.

Los republicanos sostienen que los vínculos de la pareja demócrata con Epstein, incluido el uso que Bill Clinton hizo de su jet privado a principios de los años 2000, justifican un interrogatorio presencial, incluso antes de que el financista fuera condenado por prostitución de menores.

En su lugar, ambos presentaron declaraciones juradas por escrito, en las que detallaron lo que conocían sobre Epstein y su socia Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual.

Bill Clinton reconoció haber viajado en el avión de Epstein para realizar labores humanitarias vinculadas a la Fundación Clinton, aunque negó haber visitado su isla privada.

Tras aceptar testificar, el Comité de Reglas decidió el lunes por la noche suspender la votación sobre el procedimiento por desacato.

Nombres no censurados

Un tribunal evaluará el miércoles una solicitud para bloquear el acceso a los expedientes de la investigación, luego de que las víctimas denunciaran que sus nombres no fueron censurados.

El Departamento de Justicia publicó la semana pasada lo que aseguró sería el último lote de documentos, fotos y videos de los archivos de Epstein, lo que reavivó un drama político que ha puesto en aprietos al presidente Trump.

La entidad quedó bajo escrutinio tras conocerse que los nombres de presuntas víctimas, que debían permanecer anónimos, no fueron ocultados, según abogados citados por The New York Times.

En una carta a los jueces, los abogados Brad Edwards y Brittany Henderson, del bufete Edwards Henderson, señalaron un correo electrónico incluido en los nuevos archivos en el que se enumeraban 32 menores víctimas, con solo un nombre censurado.

Otra mujer denunció que su dirección completa fue publicada en los documentos.

Los abogados solicitaron la retirada inmediata de la página web gubernamental donde se alojaron los archivos.

La mención de un nombre en los archivos de Epstein no implica automáticamente conducta ilícita, aunque los documentos sí evidencian vínculos entre el delincuente sexual y algunas figuras públicas que han minimizado o negado esa relación.

El juez federal Richard M. Berman informó que celebrará una audiencia el miércoles, según una orden revisada por la AFP.

El domingo, el Departamento de Justicia aseguró que trabaja para realizar nuevas censuras, luego de que periodistas del New York Times encontraran decenas de fotos de personas desnudas con los rostros visibles.

Desde entonces, esas imágenes han sido eliminadas o censuradas en su mayoría, informó el diario.