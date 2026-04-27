Captura de jefe criminal desata bloqueos en frontera entre México y EEUU

La detención desató una reacción de parte de los criminales, que montaron ocho bloqueos en carreteras que comunican a Reynosa con tres localidades vecinas en México.

México/La captura del líder de una organización criminal en la ciudad mexicana de Reynosa, fronteriza con Estados Unidos, desató bloqueos de carreteros y vandalismo, informaron este lunes las autoridades.

Se trata de Alexander "N", por ley se reservan los apellidos, señalado como "objetivo prioritario" e integrante de una banda delictiva que actúa en el estado de Tamaulipas (noroeste), informó en la red social X la Vocería de Seguridad de ese distrito.

La detención desató una reacción de parte de los criminales, que montaron ocho bloqueos en carreteras que comunican a Reynosa con tres localidades vecinas en México.

Las autoridades, según la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, restablecieron el orden y no reportan víctimas de estas acciones.

Desde el amanecer, usuarios en redes sociales alertaron a la población en Reynosa para que no salieran de sus casas, tras reportes de quemas de neumáticos en las calles y balaceras.

Según medios mexicanos, se trata de Alexander Benavides Flores, alias "R9", quien sería jefe de Los Metros.

Este grupo es una de las facciones que surgieron del cartel del Golfo, debilitado desde hace más de una década tras la captura de sus líderes.

Reynosa, con unos 690.000 habitantes, es fronteriza con McAllen, Texas, y fue uno de los feudos del Cartel del Golfo, que llegó a ser una de las bandas más poderosas de México.