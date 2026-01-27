Los cinco estados más violentos de México y el porqué

Estos son los cinco estados con la tasa de homicidio más alta en 2025, según cifras oficiales del gobierno mexicano.

México/La muerte de 11 personas en un ataque armado tras un partido de fútbol local en el estado de Guanajuato, en el centro de México, puso de relieve la violencia criminal que se vive en algunas partes del país.

Según los primeros elementos de la investigación, al menos cinco de los fallecidos eran miembros de un grupo de seguridad vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, señalaron fuentes federales el lunes a AFP.

El ataque “fue perpetrado por un grupo perteneciente al Cártel Santa Rosa de Lima”, precisaron las mismas fuentes, apuntando a una disputa entre estos dos grupos criminales.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presume de que en 2025 la tasa de homicidios nacional fue de 17,5 por cada 100.000 habitantes, la más baja desde 2015. La mandataria atribuye este descenso a la estrategia de seguridad de su administración.

Pero esta tasa permanece muy por encima de 17,5 en algunos de los 32 estados del país, golpeados por la violencia de los cárteles y los enfrentamientos entre grupos propios de cada región.

Estos son los cinco estados con la tasa de homicidio más alta en 2025, según cifras oficiales del gobierno mexicano.

Situados en la costa del Pacífico, o cerca de ella, tienen en común su ubicación estratégica en las rutas de la droga hacia Estados Unidos o sus prósperas industrias que despiertan el apetito de los extorsionadores.

1. Colima

Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes: 81,08.

El estado, situado en la costa del Pacífico, tiene 731.391 habitantes y uno de los mayores puertos del país, Manzanillo.

“Por los puertos del Pacífico entran y salen muchos productos de industrias legales e ilegales”, explica a AFP David Mora, analista de Crisis Group.

Señala que aquí los grupos del crimen organizado cobran extorsión a varias industrias. El estado reúne plantas manufactureras desde automóviles hasta calzado, además de importantes sectores agrícola, de hidrocarburos y de turismo.

2. Morelos

Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes: 54,42.

Situado en el centro de México, este estado, con 1,9 millones de habitantes, es parte de un corredor que llega desde la costa pacífica de Guerrero, vital para el trasiego de drogas y armas.

La prensa mexicana también ha reportado aquí altos niveles de extorsión.

3. Sinaloa

Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes: 52,17.

Estado ubicado en el noroeste de México, también sobre la costa del Pacífico.

Desde septiembre de 2024, el estado se ha visto sacudido por la guerra interna en el Cártel de Sinaloa, que ha dejado centenares de muertos y ha aterrorizado a la población civil.

Ese conflicto se inició tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, líder histórico del cartel, quien fue traicionado y llevado a Estados Unidos en 2024 por un hijo de su exsocio “El Chapo” Guzmán.

4. Baja California

Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes: 41,48.

Baja California alberga importantes ciudades fronterizas con Estados Unidos, como Tijuana y Mexicali, y es clave para el tráfico de drogas.

Aquí “hay muchos grupos locales (…) que trabajan en alianzas con los grupos criminales más grandes”, explica Mora, quien añade que los mercados criminales están muy fragmentados.

5. Guanajuato

Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes: 38,84.

Guanajuato es un importante centro industrial, especialmente en el sector automotor de exportación.

La masacre de 11 personas en un campo de fútbol obedece a la pugna entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según especialistas.

“Ambos grupos se disputan Guanajuato por su posición estratégica”, explica el analista de seguridad David Saucedo.

“Por ahí pasan las principales carreteras que conectan los puertos del Pacífico con las ciudades fronterizas”, añade.