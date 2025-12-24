Gobierno de EEUU dice que revisa más de un millón de documentos del caso Epstein

Desde la oposición demócrata , se han cuestionado las demoras del gobierno para divulgar la totalidad de la información, en cumplimiento de la Ley de transparencia sobre los archivos Epstein , aprobada de forma casi unánime por el Congreso en noviembre .

Washington, Estados Unidos/El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este miércoles que revisa para su publicación más de un millón de documentos potencialmente relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

En un mensaje publicado en X, el Departamento de Justicia explicó que un fiscal de Nueva York y la policía federal (FBI) informaron que “han descubierto más de un millón de documentos adicionales potencialmente relacionados con el caso Jeffrey Epstein”.

Nuestros abogados trabajan sin descanso para revisar los documentos y realizar las modificaciones necesarias para proteger a las víctimas, y publicaremos los documentos lo más rápido posible”, aseguró el Departamento de Justicia.

No obstante, advirtió que “por la cantidad masiva de material, esto podría llevar varias semanas más”.

Desde la oposición demócrata, se han cuestionado las demoras del gobierno para divulgar la totalidad de la información, en cumplimiento de la Ley de transparencia sobre los archivos Epstein, aprobada de forma casi unánime por el Congreso en noviembre.

También se han formulado críticas por la fuerte censura en los documentos, como un expediente en el que 119 páginas aparecen completamente tachadas. La administración de Donald Trump ha sostenido que estas medidas buscan la protección de las víctimas.

Los primeros bloques de documentos publicados entre el viernes y el martes revelaron nuevos detalles sobre la amplia red de Jeffrey Epstein. El financista se suicidó en 2019, antes de enfrentar su juicio en Nueva York por explotación sexual de menores.

En algunos de los archivos se incluyen referencias a la relación entre Jeffrey Epstein y Donald Trump. Un correo electrónico señaló que el presidente republicano, de 79 años, habría viajado en ocho ocasiones en el avión privado de Epstein.

Durante la campaña presidencial de 2024, Donald Trump prometió la publicación de los archivos Epstein. Sin embargo, tras su llegada a la Casa Blanca, el mandatario restó importancia al caso.

Luego de conocerse los documentos en los que se menciona a Trump, el Departamento de Justicia emitió un comunicado en defensa del presidente.

“Algunos de estos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump”, sostuvo el Departamento de Justicia de Estados Unidos en X.