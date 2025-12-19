Gobierno de Trump empieza a publicar documentos del expediente Epstein

Se espera que los archivos arrojen luz sobre las potenciales conexiones del desacreditado financiero con ejecutivos de alto perfil, celebridades y políticos , incluido el presidente Donald Trump .

Washington, Estados Unidos/El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó el viernes a publicar los esperados registros de la investigación sobre el explosivo caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, fallecido en prisión.

Se espera que los archivos arrojen luz sobre las potenciales conexiones del desacreditado financiero con ejecutivos de alto perfil, celebridades y políticos, incluido el presidente Donald Trump.

El fiscal federal adjunto, Todd Blanche, advirtió antes de la publicación que los documentos estarán parcialmente censurados para proteger a las víctimas, y que no se esperan nuevas acusaciones en este caso que sacude a Estados Unidos desde hace meses. “Por el momento no hay cargos nuevos, pero estamos investigando”, declaró Blanche durante una entrevista con la cadena Fox.

Jeffrey Epstein, un financista vinculado a las élites neoyorquinas y condenado en 2008 por prostitución de menores, fue hallado ahorcado en prisión en 2019 antes de que comenzara otro juicio por delitos sexuales. Su muerte alimentó teorías de la conspiración sobre un posible encubrimiento para proteger a figuras influyentes.

Donald Trump, que en el pasado fue amigo de Epstein, intentó durante meses evitar la publicación de los archivos del Departamento de Justicia, pese a haber prometido transparencia total durante su campaña presidencial de 2024.

Finalmente, el mandatario cedió a la presión del Congreso, incluido su Partido Republicano, y el 19 de noviembre promulgó una ley que obliga a publicar los materiales en un plazo de 30 días, que vencía a la medianoche de este viernes.

Los documentos serán divulgados “en todos los formatos, fotografías y otros materiales” asociados con todas las investigaciones sobre Epstein, indicó Blanche, quien adelantó que “varios cientos de miles más” podrían publicarse en las próximas semanas.

“Encubrimiento”

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, cuestionó la publicación parcial de los documentos y exigió la divulgación inmediata de todos los archivos de Epstein.

“La gente quiere la verdad y sigue exigiendo la publicación completa de los archivos”, afirmó Schumer en un comunicado, al sostener que “esto no es más que un encubrimiento para proteger a Donald Trump de su oscuro pasado”.

Los documentos podrían incomodar a numerosas personalidades del mundo de los negocios, la política y el espectáculo. Entre quienes frecuentaron el entorno de Epstein figuran Donald Trump, el expresidente Bill Clinton, empresarios como Bill Gates y Richard Branson, y el cineasta Woody Allen, según fotografías divulgadas por legisladores demócratas.

En una nueva tanda de imágenes, difundida el jueves, aparece el intelectual Noam Chomsky conversando con Epstein, presuntamente a bordo de su avión privado.

La Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein obliga al Departamento de Justicia a publicar la totalidad de los documentos no clasificados relacionados con el caso, incluyendo lo vinculado con Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, quien cumple una condena de 20 años de prisión.

En julio, el Departamento de Justicia y el FBI señalaron en un memorando que no encontraron nuevos elementos que justificaran acciones penales adicionales, decisión que generó malestar en el movimiento MAGA (Make America Great Again).

La Casa Blanca afirmó recientemente que “la administración Trump ha hecho más por las víctimas de Epstein”, mientras que la oposición advirtió sobre el riesgo de una posible manipulación del expediente.