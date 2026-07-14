Un hombre identificado como colombiano muere baleado por el ICE en EEUU

La Fiscalía General de Maine sostuvo que el conductor intentó huir con el vehículo en dirección al oficial, quien respondió con disparos. El agente involucrado fue puesto en licencia administrativa, como establece el protocolo.

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos mató a tiros a un ciudadano colombiano durante un operativo realizado este lunes en Biddeford, Maine, en un caso que podría aumentar las críticas a la política migratoria del presidente Donald Trump.

Medios estadounidenses identificaron a la víctima como Joan Sebastián Guerrero, de 26 años, quien presuntamente trabajaba como conductor de reparto y vivía en esa localidad junto a su esposa y su hija de tres años.

El hecho ocurre pocos días después de que otro agente del ICE abatiere a un ciudadano mexicano durante un operativo en Houston, Texas.

La versión de las autoridades

Un portavoz del ICE informó que la víctima era "un extranjero en situación irregular con una orden definitiva de expulsión".

Según la versión oficial, los agentes intentaron detener un vehículo alrededor de las 7:00 a.m., tras realizar labores de vigilancia en el último domicilio conocido de una persona con orden de deportación.

"El vehículo intentó huir del lugar y, por temor por la seguridad pública, un agente disparó su arma. El conductor fue alcanzado y los servicios de emergencia fueron contactados de inmediato. Falleció a causa de sus heridas", indicó el portavoz.

La Fiscalía General de Maine sostuvo que el conductor intentó huir con el vehículo en dirección al oficial, quien respondió con disparos. El agente involucrado fue puesto en licencia administrativa, como establece el protocolo.

Testigos cuestionan la versión oficial

Un testigo, Daniel Boucher, aseguró que escuchó varios disparos antes de ver a agentes del ICE sacar del vehículo a un hombre con la cabeza y el rostro ensangrentados.

"Escuché claramente a la víctima decir: 'Intenté detenerme'", relató Boucher a la AFP.

Agregó que poco después observó que el hombre dejó de respirar.

Piden una investigación

La Embajada de Colombia informó que solicitó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) una explicación sobre la muerte del ciudadano colombiano.

Por su parte, el senador por Maine, Angus King, declaró a CNN que el colombiano no era la persona buscada y exigió una "investigación completa, transparente y abierta".

El FBI anunció que investigará lo ocurrido.

Organizaciones denuncian el operativo

Las organizaciones Maine Immigrants' Rights Coalition y Presente Maine identificaron a la víctima como un colombiano de 26 años y aseguraron que contaba con permiso de trabajo en Estados Unidos.

"No dejaremos que esta muerte se reduzca a un pie de página en las estadísticas de aplicación de la ley de esta administración", afirmó Crystal Cron, directora ejecutiva de Presente Maine.

La gobernadora de Maine, Janet Mills, dijo estar "horrorizada por esta tragedia" y cuestionó la forma en que se desarrollan los operativos migratorios.

"Este hecho hace que esta tragedia sea aún más inquietante e indignante", escribió en la red social X.

En el lugar del incidente se instalaron flores y velas en homenaje a la víctima, mientras manifestantes se concentraron con pancartas que decían "Fuera ICE".

El alcalde de Biddeford, Liam LaFountain, pidió esclarecer lo ocurrido.

"Una persona ha muerto, y sus seres queridos y nuestra comunidad merecen respuestas claras sobre lo que pasó", expresó.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende el ICE, no emitió comentarios sobre el caso.

El incidente recuerda otro ocurrido la semana pasada en Texas, donde un ciudadano mexicano murió durante un operativo del ICE. En ese caso, las autoridades afirmaron que intentó atropellar a un agente federal, una versión que fue cuestionada por testigos.