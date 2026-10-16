El huracán 'Trudy' se intensifica y pone en alerta a varios estados de México

Según el último reporte del Centro de Huracanes de Estados Unidos (NHC), alcanzó la categoría 3 de 5 en la escala de Saffir-Simpson, por lo que se considera ya un ciclón mayor y potencialmente catastrófico.

México, México/México alertó este viernes de intenso oleaje y precipitaciones en su litoral del Pacífico por el poderoso huracán Trudy, cuyo centro se acercará a la costa en principio sin tocar tierra.

Según el último reporte del Centro de Huracanes de Estados Unidos (NHC), alcanzó la categoría 3 de 5 en la escala de Saffir-Simpson, por lo que se considera ya un ciclón mayor y potencialmente catastrófico.

A las 15:00 GMT, Trudy se encontraba a 380 km del turístico balneario de Acapulco y registraba vientos sostenidos de 195 km/h.

Según autoridades mexicanas, se anticipa que el fenómeno subirá a categoría 4 y se acercará la madrugada del domingo a unos 65 km de la costa de los estados de Jalisco y Colima para luego internarse en el Pacífico y perder fuerza.

"Los vientos van a comenzar a sentirse desde el sábado en toda esta región, el oleaje y, por supuesto, la lluvia", dijo Fabián Vázquez, coordinador general del Servicio Meteorológico mexicano, durante la conferencia de prensa presidencial cotidiana de este viernes.

Un frente frío del Golfo de México interactuará con Trudy, lo que provocará intensas precipitaciones en la mayor parte del país.

El extenso litoral del Pacífico mexicano ha sido afectado por cuatro ciclones en el último mes. Rachel dejó al menos ocho muertos luego de que sus remanentes provocaron fuertes lluvias en el estado de Baja California.

Simón, que también fue huracán mayor y se esperaba entrara a tierra, estuvo más de una semana acechando el litoral del Pacífico, pero este viernes ya se degradó a depresión tropical y se encontraba a 265 km del balneario de Cabo San Lucas.

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