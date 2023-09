Jueza rechaza solicitud de Trump de apartarse del caso sobre comicios de 2020

Washington, Estados Unidos/La jueza estadounidense que presidirá el histórico juicio contra Donald Trump por presuntamente tratar de anular los resultados electorales de 2020 rechazó este miércoles un pedido de recusación del expresidente.

Los abogados de Trump, en una presentación judicial a principios de este mes, habían argumentado que la magistrada Tanya Chutkan debía apartarse del proceso debido a varias declaraciones que supuestamente demuestran su parcialidad. Chutkan, en un dictamen de 20 páginas, negó rotundamente la moción.

"La corte nunca ha tomado la posición que la defensa le atribuye: que el ex 'presidente Trump debe ser procesado y encarcelado'. Y la defensa no cita ninguna instancia en la que el tribunal haya pronunciado esas palabras o algo similar. El expediente 'en su conjunto' no apoya un cuestionamiento razonable de la imparcialidad del tribunal", explicó la jueza.

Chutkan señaló que el estándar legal para que un juez se aparte de un caso es que su "imparcialidad pueda ser razonablemente cuestionada". La defensa de Trump había pedido la recusación de Chutkan basándose en las declaraciones que hizo durante la sentencia a varios participantes del ataque que simpatizantes del magnate hicieron contra el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Ese día, cientos de partidarios del exmandatario asediaron el santuario de la democracia estadounidense en un intento de impedir la certificación de la victoria de su oponente, Joe Biden.

"Aunque la jueza Chutkan puede tener la intención genuina de dar al presidente Trump un juicio justo -y puede creer que puede hacerlo- sus declaraciones públicas inevitablemente manchan estos procedimientos, independientemente del resultado", dijeron los abogados.

Pero la jueza argumentó que sus observaciones durante esas audiencias, en particular que los participantes en el asalto habían actuado "por lealtad ciega a una persona que, por cierto, hoy sigue libre", eran constataciones de hechos y respondían a los argumentos de los acusados para pedir clemencia al tribunal.

"La recusación no está justificada en este caso", afirmó.

Chutkan, de 61 años, fijó para el 4 de marzo de 2024 el inicio del juicio contra Trump, que se ha declarado inocente. Trump también se enfrenta a cargos de asociación ilícita en Georgia por su supuesto intento de alterar los resultados electorales en ese estado sureño y a un juicio en Florida en mayo de 2024 por cargos de manipulación indebida de documentos gubernamentales de alto secreto. El exmandatario es el favorito para la nominación presidencial republicana en 2024.