Otra mujer dice que Jeffrey Epstein la envió a casa del expríncipe Andrés para tener sexo

La prensa británica difundió el sábado fotografías de Andrés a cuatro patas, inclinado sobre una mujer vestida, y correos electrónicos en los que invita a Epstein a hablar "en privado" en el Palacio de Buckingham.

Una segunda mujer afirmó que el agresor sexual Jeffrey Epstein la envió al Reino Unido para mantener relaciones sexuales con el expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, informó la BBC. Esta acusación llega más de diez años después de la de Virginia Giuffre, quien se suicidó en abril de 2025 y fue la principal demandante en el caso Epstein, un rico financiero que puso fin a sus días en prisión antes de que fuera juzgado por cargos de tráfico sexual de menores.

Brad Edwards, el abogado estadounidense que representa a la segunda mujer, declaró a la BBC que el encuentro tuvo lugar en 2010 en la residencia del expríncipe en Windsor, al oeste de Londres, cuando su cliente tenía veintitantos años. Después de pasar la noche con Andrés visitó el Palacio de Buckingham, añadió el abogado.

El hijo de la reina Isabel II, caído en desgracia por su amistad con Epstein, volvió a verse implicado en varios de los millones de documentos publicados el viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Andrés siempre sostuvo su inocencia. En octubre fue despojado de todos sus títulos reales y se le ordenó mudarse de su lujosa residencia en Windsor.

Estas últimas revelaciones provocaron la reacción del primer ministro británico, Keir Starmer, quien declaró que Andrés debería testificar ante el Congreso de Estados Unidos sobre lo que sabe de los delitos del financiero fallecido.