Nikki Haley descarta abandonar la batalla contra Trump por la nominación republicana

Greenville, Estados Unidos/Nikki Haley, la última rival de Donald Trump en la carrera por la nominación presidencial republicana, descartó este martes suspender su campaña pese a estar muy por detrás del expresidente estadounidense, contra quien endureció el tono al describirlo como cada vez "más inestable y trastornado".

"Algunos de ustedes, quizá unos pocos en los medios de comunicación, han venido aquí para saber si me retiro de la carrera. Pues no", declaró en un mitin en Greenville, en su natal Carolina del Sur. Ese estado del sureste del país, del que Haley fue gobernadora, celebra el sábado sus primarias republicanas, en las que se pronostica que la política sufrirá otra aplastante derrota ante Trump.

El exmandatario, de 77 años, ya ha ganado con holgura las tres primeras primarias republicanas que se han celebrado hasta la fecha y va muy por delante en las encuestas para las próximas elecciones. A pesar de ello, Haley, que fue embajadora de Trump ante la ONU, remarcó que seguirá en la carrera a pesar de que algunos de sus copartidarios dicen que perjudica las posibilidades de derrotar al presidente demócrata Joe Biden en noviembre.

"No tengo miedo a las represalias de Trump", dijo. Haley manifestó a sus simpatizantes que el expresidente es "cada día más mezquino y ofensivo". "Está completamente distraído y todo gira en torno a él. Está tan obsesionado con sus demonios del pasado que no puede centrarse en el futuro que merecen los estadounidenses", alertó. También lanzó algunas de sus críticas más duras contra su antiguo jefe.

"No es normal gastar 50 millones de dólares de contribuciones de campaña en pleitos personales (en referencia a varios procesos penales en curso), no es normal amenazar a la gente que apoya a tu oponente", enumeró. "Y no es normal pedir a Rusia que invada países de la OTAN. Donald Trump ha hecho todo eso y mucho más en el último mes", aseguró la aspirante.

Trump suscitó nuevas críticas el pasado fin de semana por decir que animaría a Rusia a atacar a los países de la OTAN que no hayan cumplido con sus obligaciones financieras. Haley está más de 50 puntos porcentuales por detrás de Trump en la batalla por la nominación republicana, pero dice que tiene más posibilidades de vencer a Biden en las elecciones nacionales.