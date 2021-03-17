Retirar tropas de EEUU en Afganistán para el 1 de mayo será 'difícil', dice Biden

El presidente estadounidense, Joe Biden, advirtió que un retiro de todas las tropas de Estados Unidos de Afganistán para el 1 de mayo, como está previsto en un acuerdo con los talibanes, era posible pero "difícil".

"Puede pasar, pero es difícil", dijo Biden en una entrevista difundida el miércoles por la cadena ABC.

"Estoy en el proceso de tomar esa decisión ahora de cuándo se irán", señaló, lanzando dardos contra su antecesor Donald Trump.

"El hecho es que no fue un acuerdo negociado de manera muy sólida por el expresidente", lamentó. También afirmó que la ausencia de una "transición ordenada" entre el gobierno de Trump y el suyo de noviembre a enero le había privado acceso a información sobre el contenido del acuerdo de Washington con los talibanes.

Estados Unidos debe completar el retiro de todas sus tropas para el 1 de mayo, bajo un acuerdo histórico alcanzado en febrero de 2020, y por el que los talibanes también aceptaron emprender conversaciones de paz con el gobierno del presidente afgano Abdul Ghani.

Trump respetó hasta su salida de la Casa Blanca el calendario del retiro y no quedan más que 2.500 soldados estadounidenses en Afganistán, casi 20 años después de que Washington lanzara una intervención tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Pero las tratativas interafganas, que tienen lugar en Catar desde septiembre, han avanzado poco.

Washington quiere darle nueva vida al proceso de paz y lograr que los talibanes y el gobierno afgano acuerden compartir el poder.