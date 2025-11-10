Seis muertos en nuevo ataque militar de EEUU contra presuntas 'narcolanchas' en el Pacífico

El secretario de Defensa publicó un video en su cuenta de X de un nuevo ataque militar contra supuestas lanchas de narcotraficantes en el Pacífico.

Otras seis personas murieron en ataques de Estados Unidos contra presuntas lanchas de narcotraficantes en el Pacífico, informó el lunes el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Esto eleva a 76 el número total de muertos en la controvertida ofensiva antidrogas de Washington en aguas internacionales en el Pacífico y el Caribe.

Hegseth dijo en X que hubo dos ataques el domingo en el Pacífico oriental contra dos embarcaciones "que transportaban narcóticos", con tres personas a bordo de cada una. "Los seis murieron. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida", precisó.

*Noticia en desarrollo*