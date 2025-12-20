Víctimas y congresistas critican censura de documentos publicados del caso Epstein

Entre el material divulgado el viernes figuran múltiples fotografías que muestran al expresidente Bill Clinton y a otras figuras de alto perfil , incluidos Mick Jagger y Michael Jackson , en compañía de Epstein .

Washington, Estados Unidos/Las víctimas del delincuente sexual Jeffrey Epstein expresaron el sábado su indignación tras la publicación de un esperado conjunto de expedientes judiciales, muchos de ellos con páginas tachadas y fotografías censuradas.

Entre el material divulgado el viernes figuran múltiples fotografías que muestran al expresidente Bill Clinton y a otras figuras de alto perfil, incluidos Mick Jagger y Michael Jackson, en compañía de Epstein.

Sin embargo, gran parte de los documentos oficiales presenta secciones censuradas o recuadros negros, lo que alimenta las teorías de conspiración sobre un posible encubrimiento al más alto nivel.

Los demócratas exigieron respuestas después de que una imagen que incluía a Donald Trump dejara de ser visible en la publicación en línea del Departamento de Justicia.

“Si retiran esto, imaginen cuánto más están tratando de ocultar”, afirmó el senador Chuck Schumer, quien añadió que “este podría ser uno de los mayores encubrimientos de la historia”.

Entre las decenas de secciones censuradas figura un documento de 119 páginas, identificado como “Gran Jurado-NY”, que aparece completamente tachado.

Una de las víctimas de Epstein, Jess Michaels, dijo que pasó horas revisando los archivos en busca de su declaración y de las comunicaciones con el FBI, sin éxito.

“No encuentro ninguna de ellas. ¿Esto es lo mejor que puede hacer el gobierno? Ni siquiera una ley del Congreso nos está dando justicia”, declaró a CNN.

Aun así, los archivos arrojan algo de luz sobre los lazos del exfinanciero con ricos, famosos y poderosos, incluido Trump, quien en el pasado fue amigo cercano de Epstein.

Al menos un expediente contiene decenas de imágenes censuradas de figuras desnudas o con poca ropa. Otras fotografías inéditas muestran al expríncipe británico Andrés recostado sobre las piernas de cinco mujeres.

También aparecen imágenes del expresidente Clinton relajándose en un jacuzzi, con parte de la fotografía censurada, y nadando junto a una mujer que parece ser Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein.

Privacidad de las víctimas

El congresista republicano Thomas Massie sostuvo que la publicación de los documentos “incumple gravemente el espíritu y la letra de la ley” aprobada por el Congreso, que ordena divulgar el expediente completo salvo los documentos que afecten la privacidad de las víctimas.

“Publicar una montaña de páginas tachadas viola la transparencia”, añadió Schumer.

El fiscal federal adjunto Todd Blanche aseguró a ABC que no hubo intento alguno de retener información para proteger a Trump.

Aunque Trump había prometido transparencia total durante su campaña de 2024, intentó durante meses evitar la publicación de los archivos. Finalmente, el 19 de noviembre, promulgó una ley que obliga al Departamento de Justicia a divulgar los documentos en un plazo de 30 días.

Pese a ello, sectores conservadores continúan promoviendo teorías conspirativas sobre una supuesta red de trata sexual dirigida por Epstein para la élite global.

Ghislaine Maxwell, exnovia de Epstein, sigue siendo la única persona condenada por estos crímenes y cumple una pena de 20 años de prisión por reclutar a menores, mientras que la muerte de Epstein fue declarada oficialmente un suicidio.