Noruega planea regular el uso de gafas inteligentes para proteger la intimidad

Según algunos informes, Meta ha desarrollado una función de reconocimiento facial lista para integrarse en sus gafas inteligentes.

Oslo, Noruega/Noruega dijo el martes que planea regular el uso de gafas inteligentes y otros dispositivos similares, y que está considerando prohibir las funciones que permiten el reconocimiento facial en espacios públicos.

Las gafas inteligentes permiten a quien las lleva tomar fotos y videos, escuchar música, tomar llamadas, traducir señales en otro idioma, proyectar texto o mapas en el campo de visión, o interactuar con un asistente de IA integrado.

"Podemos ver que la vida privada y la intimidad de las personas se ven sometidas a presión por las nuevas tecnologías y, por ello, quiero regular las gafas inteligentes y los dispositivos similares de forma más estricta que en la actualidad", declaró la ministra de Digitalización, Karianne Tung, en un comunicado.

"Esto podría, por ejemplo, suponer prohibir funciones como el reconocimiento facial de otras personas en espacios públicos", indicó.

La ministra afirmó que tiene previsto nombrar a un grupo de expertos para que aconseje al gobierno sobre cómo proteger mejor a los consumidores ante las nuevas tecnologías, e instó a los sectores público y privado a considerar establecer sus propias directrices.

"Existe una clara tendencia en la que la inteligencia artificial está siendo asociada a cámaras y micrófonos integrados en gafas, auriculares, gorras y otros objetos cotidianos. Debemos evitar que este equipamiento se utilice para monitorear a otras personas en espacios públicos", dijo Tung.

El responsable de política digital del Consejo Noruego del Consumidor, Finn Lutzow-Holm Myrstad, elogió la medida del gobierno e instó a los minoristas a suspender la venta de gafas inteligentes hasta que haya claridad jurídica sobre la cuestión.

Según algunos informes, Meta ha desarrollado una función de reconocimiento facial lista para integrarse en sus gafas inteligentes.

"Meta ya tiene esta tecnología lista para su uso, y es solo cuestión de tiempo que se incorpore a las gafas", declaró Myrstad, quien advirtió que prohibir estas funciones no impedirá que quienes lleven estos dispositivos puedan grabar a otras personas de forma encubierta. "El potencial de abuso es enorme", afirmó.