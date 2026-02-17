Nueva Zelanda: Un muerto y miles de personas sin electricidad por inundaciones

La tormenta alcanzó el lunes la capital del país, Wellington, y este martes avanzó hacia Christchurch, en la Isla Sur.

Wellington, Nueva Zelanda/Al menos una persona murió por las intensas lluvias y los fuertes vientos que azotaron Nueva Zelanda estos últimos días, unas precipitaciones que inundaron grandes extensiones y dejaron a miles de personas sin electricidad, informaron las autoridades.

La tormenta empezó el viernes y obligó a declarar el estado de emergencia en la Isla Norte, donde el Consejo Regional Waikato, la autoridad local, dijo que un aguacero "sin parangón en 100 años" causó grandes inundaciones.

Según la policía, un hombre murió el viernes luego de que el vehículo que conducía quedara atrapado en una inundación cerca del distrito de Otorohanga.

El operador energético PowerCo indicó que unas 10.000 casas estaban sin suministro eléctrico el martes en el sur de la Isla Norte, y otra compañía de electricidad, Orion, informó que más de 200 hogares quedaron sin luz en la península de Banks, cerca de Christchurch.

La localidad de Lake Ferry, cercana a Wellington, quedó aislada porque la única carretera de acceso fue arrasada, y los residentes formaron una cadena humana para llevar suministros a la comunidad, según la televisión nacional RNZ.

El pueblo de Akaroa, cerca de Christchurch, también quedó aislado el martes por las inundaciones y los deslizamientos de la carretera hasta el sitio, informó la Agencia de Transporte de Nueva Zelanda.

Wellington registró esta semana ráfagas de viento de 193 km/h, los más fuertes desde 2013, según el servicio meteorológico MetService.