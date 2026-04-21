Oleoducto que transporta petróleo ruso hacia Europa fue reparado, afirma Zelenski

El oleoducto ha estado en el centro de un enfrentamiento entre Hungría, que aún importa petróleo ruso a través de esta infraestructura, Ucrania y la Unión Europea.

Kiev, Ucrania/El presidente ucraniano Volodimir Zelenski afirmó el martes que el dañado oleoducto Druzhba, que transporta petróleo ruso hacia Europa, fue reparado y está listo para reanudar sus operaciones.

El oleoducto ha estado en el centro de un enfrentamiento entre Hungría, que aún importa petróleo ruso a través de esta infraestructura, Ucrania y la Unión Europea.

El líder nacionalista saliente de Hungría, Viktor Orbán, había bloqueado un préstamo crucial de la Unión Europea de 90.000 millones de euros (106,000 millones de dólares) para Ucrania como medida de presión para que Kiev reanudara los suministros.

"Ucrania completó los trabajos de reparación en el tramo del oleoducto Druzhba, dañado por un ataque ruso", escribió Zelenski en un comunicado publicado en redes sociales. Ahora puede reanudar su funcionamiento".

Ucrania afirma que el oleoducto Druzhba, que atraviesa su territorio para suministrar petróleo ruso a Eslovaquia y Hungría, resultó dañado a finales de enero por ataques rusos.

Hungría y Eslovaquia, dos de los Estados miembros de la UE más cercanos al Kremlin, habían acusado a Kiev de retrasar las reparaciones.