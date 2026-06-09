OpenAI da el primer paso para su salida a bolsa en EEUU

La empresa explicó que había decidido adelantarse a las filtraciones, en plena fiebre financiera en Estados Unidos en torno a la tecnología ya pocos días de la salida a bolsa de SpaceX.

OpenAI, el conceptor del robot conversacional ChatGPT, anunció el lunes haber "presentado recientemente" su proyecto de salida a bolsa, una semana después de que uno de sus grandes rivales en la carrera de la inteligencia artificial, Anthropic, hizo un anuncio similar.

"Hemos presentado recientemente un formulario S-1 confidencial" ante el regulador estadounidense de los mercados financieros, la SEC, anunció el lunes OpenAI en un comunicado.

La empresa explicó que había decidido adelantarse a las filtraciones, en plena fiebre financiera en Estados Unidos en torno a la tecnología ya pocos días de la salida a bolsa de SpaceX.

"Todavía no hemos fijado un calendario (...) podría llevar cierto tiempo, ya que algunas cosas que queremos hacer sin duda serán más fáciles de realizar como empresa no cotizada", indicó la compañía de San Francisco.

Este tipo de presentaciones confidenciales ante la SEC permiten obtener su visto bueno sin revelar datos financieros a los competidores.

"Una salida a bolsa es un hito (...) no es un destino, es simplemente otro medio de captar fondos", declaró recientemente Sarah Friar, directora financiera de OpenAI, en el podcast All-In.

Una semana antes, Anthropic anunció haber realizado el mismo trámite confidencial, previo a una decisión final que "dependerá de las condiciones del mercado y de otros factores".

Estas presentaciones casi simultáneas de documentación se marcan en la fiebre inversora en el sector en Estados Unidos.

El objetivo de las salidas a bolsa es financiar el talento, la fabricación de millones de procesadores y la construcción de megacentros de datos, con alto consumo energético.

En este contexto, Wall Street espera para el viernes la mayor salida a bolsa de la historia, la del gigante espacial de Elon Musk, SpaceX, que podría captar hasta 75.000 millones de dólares.

Codo a codo con Anthropic

A pesar de su crecimiento exponencial y de la adopción masiva de ChatGPT (casi 1.000 millones de usuarios semanales), OpenAI ha visto cómo Anthropic, fundada por antiguos empleados, superaba su valoración.

El creador de Claude ha superado a su rival con productos para usos profesionales más lucrativos que los de OpenAI, enfocados al público en general.

Para alcanzar la rentabilidad, los creadores de ChatGPT han puesto en marcha una profunda reestructuración. Cerraron su aplicación de vídeos cortos de entretenimiento (Sora), suspendieron su proyecto de chatbot erótico y centraron sus esfuerzos en las herramientas profesionales.

Fruto de estos esfuerzos, su herramienta de código, Codex, cuenta ahora con cinco millones de usuarios semanales, frente a los tres millones de principios de abril.

OpenAI también tiene a su favor disponer de más potencia de cálculo que Anthropic, que el mes pasado se vio obligado a alquilar a un precio elevado a Elon Musk su supercomputadora Colossus para compensar su escasez.

Más allá de los mercados bursátiles, el propio Estado federal podría entrar en la capital de OpenAI.

Según los medios estadounidenses, la empresa negocia con la administración del presidente Donald Trump la donación de una parte de su capital para impulsar un fondo soberano que propuso en abril, sin que se hayan acordado aún las modalidades.

El 5 de junio, Trump confirmó estos contactos y habló de una "asociación" con la administración estadounidense.