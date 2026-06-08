El papa condena ante obispos españoles la 'plaga' de abusos sexuales y pide 'reparación'

En el tercer día de su visita a España, el papa pronunció un discurso ante el Congreso de los Diputados y tiene previsto reunirse con víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero.

El papa León XIV afirmó este lunes ante los obispos españoles que los abusos sexuales cometidos por miembros del clero constituyen "una plaga" y llamó a la Iglesia a responder con "la escucha, la verdad, la justicia y la reparación".

Al referirse a "aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero", León XIV sostuvo que, "ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia y la reparación".

El pontífice insistió en la necesidad de un "compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado", para que cada persona afectada encuentre "escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación".

En el tercer día de su visita a España, el papa pronunció un discurso ante el Congreso de los Diputados y tiene previsto reunirse con víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero.

Según la prensa española, el encuentro se realizará a puerta cerrada este lunes por la tarde en la Nunciatura Apostólica, en Madrid.

Sin embargo, varias asociaciones de víctimas, que durante años han denunciado la falta de transparencia de la Iglesia en este tema, lamentaron no haber sido invitadas y se congregaron frente a la sede de la Nunciatura para expresar su descontento.

"Creo que el papa tiene que ser consciente de que pierde una oportunidad de oro para comprometerse con las víctimas en España y se va con una visión muy sesgada", declaró a AFP Juan Cuatrecasas, portavoz de la asociación Infancia Robada.

Defensa de los migrantes

Durante el vuelo que lo llevó a Madrid el sábado, el papa, de 70 años, aseguró que "los abusos son una llama todavía abierta" para la Iglesia.

El Defensor del Pueblo español estimó en un informe publicado en 2023 que, desde 1940, más de 200 mil menores podrían haber sufrido agresiones por parte de religiosos católicos.

El Gobierno español y la Iglesia firmaron en marzo un acuerdo para indemnizar a las víctimas de delitos sexuales, tras años de cuestionamientos por la falta de transparencia de la jerarquía eclesiástica.

En su discurso ante el Congreso, León XIV pidió respuestas internacionales al "trágico drama migratorio", uno de los ejes centrales de su visita a España, y defendió el respeto a la vida "desde su concepción".

"Ninguna nación puede afrontar por sí sola un desafío de esta magnitud. Por ello, es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración", manifestó ante los parlamentarios españoles.

El discurso fue largamente aplaudido y concluyó con gritos de "¡Viva el papa!". La intervención tuvo como eje central la dignidad humana, con referencias a los juristas de la Universidad de Salamanca, Don Quijote de la Mancha y Miguel de Unamuno.

Respeto a la vida "desde su concepción"

Durante su intervención en el Congreso de los Diputados, León XIV afirmó que "toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural".

"Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas", añadió.

El pronunciamiento se produce en un momento en que el gobierno de Pedro Sánchez impulsa una iniciativa para incluir el derecho al aborto en la Constitución española, luego de haber aprobado una ley de eutanasia en 2021.

Tras celebrar el domingo una misa en Madrid con 1.5 millones de asistentes, según los organizadores, el papa encabezará este lunes otro acto multitudinario en el estadio Santiago Bernabéu.

El martes viajará a Barcelona y al día siguiente bendecirá la nueva torre de la basílica de la Sagrada Familia, que se ha convertido en la iglesia más alta del mundo.

Posteriormente, el jueves y viernes visitará las Islas Canarias junto a Pedro Sánchez para rendir homenaje a los miles de migrantes que han perdido la vida intentando llegar a Europa.

A diferencia de otros países europeos, el Gobierno español impulsó recientemente un amplio plan de regularización para inmigrantes en situación irregular, que podría beneficiar a alrededor de 500 mil personas, en su mayoría latinoamericanas.

La medida ha generado fuertes críticas por parte de sectores de la derecha y la extrema derecha.