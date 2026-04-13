El papa dice que no tiene ‘miedo’ de Trump y reivindica su ‘deber moral’ de pronunciarse contra la guerra

En medio de la polémica, León XIV fue acogido con honores a su llegada a Argel.

León XIV aseguró este lunes, en el primer día de su histórico viaje a Argelia, que no teme las críticas del presidente Donald Trump y reivindicó su "deber moral" de pronunciarse contra la guerra.

Poco antes de partir de Roma, el pontífice nacido en Estados Unidos, se convirtió en el blanco de agrias críticas por parte de Trump, quien arremetió contra los comentarios de León que pedían el fin de la guerra con Irán.

"No tengo miedo, ni de la administración Trump, ni de proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio", dijo León a los periodistas en el el avión papal que le llevó a Argelia.

"Creo que la Iglesia tiene el deber moral de pronunciarse con toda claridad contra la guerra y a favor de la paz y la reconciliación", aseguró, aunque reiteró que no se considera un "político " y que no tiene intención de "debatir" con Trump.

Trump aseguró el domingo que "no es un gran admirador del papa" y lo acusó de "jugar con un país [Irán] que quiere un arma nuclear".

En su red Truth Social le calificó además de "DÉBIL en materia de crimen, y terrible para la política exterior", sugiriendo que los cardenales sólo eligieron a León como papa en mayo de 2025 porque era estadounidense y un posible puente con Washington.

El presidente también publicó una imagen generada por inteligencia artificial que aparentemente lo representa a él mismo como Jesús, aunque posteriormente la retiró ante la polémica.

Tras las palabras de León XIV, rechazó disculparse y volvió a calificarlo de "débil".

Por su parte, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, calificó de "inaceptables" las palabras de Trump.

"El papa es el jefe de la Iglesia católica, y es justo y normal que pida la paz y condene todas las formas de guerra", afirmó Meloni en un comunicado.

Llamado al "perdón"

En medio de la polémica, León XIV fue acogido con honores a su llegada a Argel.

En el primer día de su visita de dos días, rindió homenaje, ante el monumento de los mártires en Argel, a las víctimas de la sangrienta guerra de independencia contra Francia (1954-1962).

Con tiempo lluvioso, depositó una corona de rosas blancas antes de recogerse en silencio unos instantes.

La "paz que permite vislumbrar el futuro con un espíritu reconciliado solo es posible mediante el perdón", dijo en inglés, instando a "no añadir resentimiento al resentimiento, de generación en generación".

Ante el presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, las autoridades y el cuerpo diplomático, León XIV invitó también a los responsables del país a promover "una sociedad civil viva, dinámica y libre".

Desde el movimiento prodemocracia (llamado Hirak) de 2019, que reclamaba reformas profundas y mayor transparencia, las autoridades argelinas han reforzado su control del espacio público, según las organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Por la tarde, el papa visitó la Gran Mezquita, complejo monumental con el minarete más alto del mundo (267 m), antes de dirigirse a la basílica de Nuestra Señora de África, que domina la bahía de Argel.

La basílica simboliza "una Iglesia hecha de piedras vivas" donde "la comunión entre cristianos y musulmanes se construye", dijo León XIV durante una celebración de carácter interreligioso.

El islam sunita es la religión de Estado en Argelia, donde los católicos representan menos del 0,01 % de los 47 millones de habitantes.

León también acudió en privado a la capilla de los 19 "mártires de Argelia", sacerdotes y religiosas asesinados durante la década negra de guerra civil (1992-2002).

El viaje a Argelia es la primera gran gira internacional del papa de 70 años que lo llevará después a Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial (13-23 de abril), un periplo de 18 000 km con una agenda muy densa.