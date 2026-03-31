Un retrete dorado en Washington para reírse del presidente Trump

La obra satírica fue instalada en el National Mall, lugar turístico de la capital estadounidense, para ridiculizar las renovaciones llevadas a cabo por Donald Trump en la Casa Blanca.

"Un trono digno de un rey": así se titula un peculiar retrete dorado que un grupo de artistas instalaron en el corazón turístico de Washington, a pocas cuadras de la Casa Blanca, para reírse del presidente Donald Trump y su predilección por la pompa y todo lo que brilla.

"Vine hasta Washington para tomar esta foto porque odio a Trump", afirma a la AFP Nancy Chase, una jubilada procedente del vecino estado de Virginia, mientras hace cola junto a una decena de curiosos.

La obra satírica fue instalada en el National Mall, lugar turístico de la capital estadounidense, para ridiculizar las renovaciones llevadas a cabo por Donald Trump en la Casa Blanca.

"En una época marcada por divisiones sin precedentes, una escalada de los conflictos y turbulencias económicas, el presidente Trump se ha centrado en lo que realmente importaba: la renovación del cuarto de baño Lincoln en la Casa Blanca", explica una placa de bronce colocada en la estatua.

Donald Trump vanaglorió en octubre, en su red Truth Social, de haber renovado este espacio que lleva el nombre del expresidente estadounidense Abraham Lincoln.

William Hoker, que llegó al lugar en bicicleta, también fotografía la obra de arte con su teléfono.

"Quería ver la estatua antes de que desaparezca y me parece que encarna perfectamente a ese tipo de la Casa Blanca, es simplemente una burda puesta en escena", dice este jubilado de 69 años, que se sorprende de que el gobierno aún no la haya retirado.

"Creo que hay que burlarse del presidente (...) imagino que esto (la estatua, ndlr) le molesta, espero que así sea porque ese es el objetivo de todo esto, él nos molesta a todos", añade a su lado su amigo Steve Toulotte.

Detrás de esta obra se encuentra el grupo de artistas anónimos, "Secret Handshake" (Apretón de manos secreto).

El grupo ya había instalado varias esculturas de tono político en los últimos meses en la capital, entre ellas una que muestra a Donald Trump y al delincuente sexual Jeffrey Epstein dándose la mano.

"Tengo una colección de todas las obras de arte de este grupo, me encanta su humor", exclama Jody Wensink, otra turista.