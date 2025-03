El papa pasó una noche 'tranquila' e invitó a 'apoyar a la mujer' y promover 'una civilización del amor'

Ciudad del Vaticano, Santa Sede/El papa Francisco pasó una noche "tranquila" en el hospital Gemelli de Roma, donde se encuentra ingresado desde el 14 de febrero por una bronquitis que derivó en neumonía bilateral.

"La noche fue tranquila, el papa está descansando", indicó la Santa Sede en su boletín matutino.

El pontífice argentino de 88 años sufrió varias crisis respiratorias desde su ingreso en el hospital Gemelli, la última de ellas el lunes, cuando sufrió "dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda".

Desde hace varios días, el Vaticano afirma que su situación es "estable", no obstante con pronóstico "reservado".

Además, Francisco envió un mensaje desde el Policlínico “Agostino Gemelli”, donde se encuentra internado desde el 14 de febrero, fechado el 5 de marzo y leído por el Secretario de Estado.

De acuerdo con Vatican News, el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, leyó el mensaje en nombre del Papa el sábado durante la misa para los peregrinos reunidos en la Basílica de San Pedro.

🔗El papa Francisco, con voz cansada, agradece 'de todo corazón' las oraciones por su salud

“Seguid confiando en las mujeres, en su capacidad de acogida, de generosidad y de valentía”, dijo el Papa Francisco en su mensaje. “Las mujeres deben poder contar con el apoyo de toda la comunidad civil y eclesial”.

Lamentó la presión que la sociedad contemporánea ejerce sobre las mujeres con su enfoque en “posesión, acción, producción y apariencia”.

Continúa diciendo que la iglesia, el papa busca contrarrestar el mensaje de la sociedad promoviendo la dignidad de la persona humana y priorizando a los más débiles a los ojos del mundo.

“El niño no nacido representa, en el sentido más pleno, a todo hombre y mujer que no cuenta, que no tiene voz”, afirmó. “Ponernos de su lado significa solidarizarnos con todos los descartados del mundo”.

Invitó a los cristianos a promover una “civilización del amor”, que libere a las mujeres “de las presiones que las empujan a no dar a luz a su hijo”.

Dijo que se necesita una “mirada del corazón” para reconocer a los niños no nacidos como “uno de nosotros”.

El Papa elogió además el Movimiento Italiano por la Vida, creado en 1975 y celebra 50 aniversarios gestionando varios centros que ayudan a mujeres con embarazos difíciles o que se encuentran bajo presión para buscar un aborto.

Instó a todos aquellos que buscan promover la vida a “promover la protección social de la maternidad y la aceptación de la vida humana en todas sus etapas”.

“En este medio siglo, si bien algunos prejuicios ideológicos han disminuido y ha crecido la sensibilidad de los jóvenes hacia el cuidado de la creación, lamentablemente se ha extendido la cultura del descarte”, afirmó.

“La vida es sagrada, creada por Dios para un destino grande y hermoso”, afirmó. “Una sociedad justa no se construye eliminando a los niños no deseados que aún no han nacido, a los ancianos que ya no son autosuficientes o a los pacientes terminales”.

Por último, el Papa Francisco pidió a la Santísima Virgen María que vele por quienes promueven la vida humana y pidió que sigan rezando por él y por su salud.

Primer mensaje

El jueves por la noche, Francisco difundió un breve mensaje de audio en español, en el que con la voz cansada y entrecortada, daba las gracias "de todo corazón" a quienes rezan por su restablecimiento.

🔗Con el papa hospitalizado, el Vaticano entra en 'una zona gris'

Desde el lunes, cuando sufrió la última crisis respiratoria, una mascarilla de oxígeno le ayuda a respirar durante la noche, que cambia durante el día por cánulas nasales de alto flujo, un soporte más ligero.

Los médicos aún no se pronunciaron sobre cuánto durará el ingreso ni tampoco sobre el tiempo que podría tomar la convalecencia de Jorge Bergoglio.

Esta hospitalización, la cuarta y más larga desde 2021, genera preocupación por los problemas previos que debilitaron su salud en los últimos años: operaciones en el colon y el abdomen, y dificultades para caminar.

La situación plantea además la cuestión de su capacidad para desempeñar sus funciones, máxime cuando el derecho canónico no prevé ninguna disposición en caso de un problema grave que pueda afectar a su lucidez.

Francisco, que en los últimos tiempos ha descartado la idea de renunciar al cargo como hiciera su predecesor Benedicto XVI en 2013, no ha aparecido en público desde el 14 de febrero ni tampoco se difundieron imágenes suyas.