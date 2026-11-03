El papa León XIV está 'muy entusiasmado' por regresar a Perú, afirma el Vaticano

Antes de convertirse en León XIV, Robert Francis Prevost, estadounidense, trabajó durante casi dos décadas en el país andino, incluso como obispo, y cuenta también con la ciudadanía peruana.

Ciudad del Vaticano, Santa Sede/El papa León XIV está "muy entusiasmado" por regresar a Perú y se negó a eliminar cualquier actividad de su apretada agenda por Sudamérica, a pesar de su reciente operación pulmonar, informó el Vaticano el martes.

"Está muy entusiasmado. Él mismo confirmó este viaje sin ningún cambio", declaró a los periodistas María Montserrat Alvarado, la nueva directora de comunicaciones del Vaticano.

El líder de la Iglesia católica, de 71 años, quien fue sometido a una operación hace menos de tres semanas para extirparle un tumor canceroso, está "muy agradecido" por la preocupación por su salud, señaló durante una conferencia de prensa previa al viaje, previsto del 6 al 17 de noviembre.

Sin embargo, el papa insiste en que está en condiciones de realizar lo que será una de las giras papales al extranjero más ambiciosas de las últimas décadas, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú, explicó.

Antes de convertirse en León XIV, Robert Francis Prevost, estadounidense, trabajó durante casi dos décadas en el país andino, incluso como obispo, y cuenta también con la ciudadanía peruana.

"El regreso a casa es muy importante para él", afirmó Alvarado. "Este es un lugar que le dio su ministerio y que inspiró quién es como pastor, así como su manera de entender el encuentro y las diversas necesidades de la Iglesia. Le abrió los ojos de una manera nueva y diferente", agregó.

Se espera que millones de fieles acudan a ver a León XIV, quien encabezará más de 50 actividades durante su gira. Pronunciará discursos ante dirigentes, entre ellos el presidente argentino, Javier Milei, y se reunirá con pueblos indígenas de la Amazonía, víctimas de abusos por parte del clero y personas mayores, pobres y con discapacidad.

La gira incluye 12 vuelos, dos viajes en helicóptero y una oración a gran altitud en los Andes, lo que generó preocupación sobre si será demasiado exigente para el pontífice.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, afirmó que el tumor canceroso del papa "no es una afección permanente, estamos hablando de algo de lo que uno se recupera".

"El papa es un hombre de 71 años que no padece ninguna enfermedad crónica. Tras haberse sometido a una intervención quirúrgica de la que ya se recuperó, vuelve a ser un hombre de 71 años con excelente estado de salud", señaló.