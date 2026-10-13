El papa León XIV será operado de pulmón este martes en Roma

Esta intervención constituye la primera alerta de salud para el papa estadounidense desde su elección el 8 de mayo de 2025.

A pocas semanas de un viaje a Sudamérica, el papa León XIV será operado este martes en Roma para extirparle un nódulo pulmonar, una intervención considerada de bajo riesgo por los especialistas.

El pontífice, de 71 años, fue trasladado al hospital Gemelli en Roma, donde llegó a las 13H10 (11H10 GMT). La operación tendrá lugar este mismo martes por la tarde.

Esta intervención constituye la primera alerta de salud para el papa estadounidense desde su elección el 8 de mayo de 2025.

La convalecencia de León XIV podría durar aproximadamente una semana, ocurriendo a menos de un mes de una gira a Uruguay, Argentina y Perú programada del 6 al 17 de noviembre.

El domingo, el papa anunció de forma transparente que este nódulo fue descubierto en una fase muy temprana durante exámenes de rutina. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y el cardenal Tarcisio Isao Kikuchi aseguraron haber encontrado al pontífice sereno y relajado.

Robert Prevost (León XIV), nacido en Chicago pero con nacionalidad peruana tras vivir más de 20 años en Perú, mantiene un buen estado general de salud y practica deporte regularmente.

Agenda cancelada y proceso médico

Citas canceladas: Todas sus actividades han sido suspendidas hasta el 20 de octubre , incluida una gran misa de clausura que presidirá el cardenal Luis Antonio Tagle.

Todas sus actividades han sido , incluida una gran misa de clausura que presidirá el cardenal Luis Antonio Tagle. Alojamiento: Se hospedará en una suite especial en la última planta del Gemelli , la misma donde estuvo ingresado su predecesor, el papa Francisco.

Se hospedará en una , la misma donde estuvo ingresado su predecesor, el papa Francisco. Recuperación y viaje: Expertos en cirugía torácica señalan que es una operación no arriesgada, aunque se recomienda evitar viajes en avión durante unos 20 días postoperatorios. La forma física completa podría tardar hasta tres meses en recuperarse.

Pronóstico médico