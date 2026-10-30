El papa León XIV votó en las elecciones de mitad de mandato de EEUU

as cruciales elecciones de medio mandato en Estados Unidos están previstas para el 3 de noviembre.

El papa León XIV votó en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, como "cada vez que tuvo la oportunidad", informó el viernes el servicio de prensa del Vaticano en un comunicado.

"El papa León XIV ha ejercido su derecho al voto como ciudadano de Estados Unidos cada vez que tuvo la oportunidad" y, "en consonancia con esta práctica bien establecida de participación cívica, envió su papeleta por correo a Chicago", precisa el comunicado.

Un enfrentamiento a principios de este año entre el presidente estadounidense Donald Trump y el santo padre acaparó titulares en todo el mundo.

León XIV y Trump tuvieron desacuerdos a raíz de las críticas del pontífice a la dura política de represión contra la inmigración en Estados Unidos y la guerra contra Irán.

Trump calificó al papa de "débil" frente al crimen y "terrible" en política exterior. El papa afirmó que "no tiene miedo" del presidente estadounidense.

Las cruciales elecciones de medio mandato en Estados Unidos están previstas para el 3 de noviembre.

Robert Francis Prevost, como se llamaba antes de ser elegido sumo pontífice, pasó casi dos décadas como misionero y luego como obispo en Perú. Tiene la ciudadanía estadounidense y peruana.

"El Santo Padre también confirmó que, durante sus años de residencia en Perú, ejerció su derecho al voto cada vez que cumplió con los requisitos para hacerlo", indicó el Vaticano.