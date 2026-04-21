El papa hace un llamado al ‘derecho’ y la ‘justicia’ desde Guinea Ecuatorial

León XIV fue recibido por Teodoro Obiang Nguema, de 83 años, en el poder desde 1979 y actualmente el jefe de Estado no monárquico que lleva más años en el poder.

El papa León XIV instó el martes a Guinea Ecuatorial a ponerse "al servicio del derecho y la justicia" en el primer día de su visita a este autoritario país de África central, uno de los más cerrados del continente, frecuentemente acusado de violaciones de los derechos humanos.

Tras pasar tres días en Angola, el pontífice estadounidense llegó a mediodía a Malabo, antigua capital de este país hispanohablante, que será su cuarta y última etapa de una gira maratónica de 11 días por África.

León XIV fue recibido por Teodoro Obiang Nguema, de 83 años, en el poder desde 1979 y actualmente el jefe de Estado no monárquico que lleva más años en el poder.

En un primer discurso pronunciado en el palacio presidencial, en un tono menos tajante que en las tres etapas anteriores, instó a las autoridades del país a "revisar" las "oportunidades positivas de situarse en la escena internacional al servicio del derecho y la justicia".

"Hoy en día es aún más evidente con respecto a algunos años atrás que uno de los principales motivos de la proliferación de los conflictos armados es la colonización de yacimientos petrolíferos y mineros, sin tener en cuenta el derecho internacional ni el derecho de los pueblos a la autodeterminación", afirmó.

La producción de hidrocarburos representa el 46,1% del PIB y más del 90% de las exportaciones del país, según el Banco Africano de Desarrollo en 2024.

Según Human Rights Watch, "los ingresos petroleros financian estilos de vida suntuosos para la pequeña élite que rodea al presidente, mientras que gran parte de la población vive en la pobreza".

A continuación, el papa se desplazó a la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, donde pronunció un discurso ante representantes del mundo de la cultura, antes de visitar un hospital psiquiátrico.

El miércoles, León XIV tendrá una agenda intensa con tres vuelos. Irá a Mongomo, ciudad natal del presidente Obiang, y después a Bata, la capital económica, para un homenaje a las víctimas de una explosión que dejó más de 108 muertos en un campamento militar en 2021.

Delicado equilibrio

Hace 44 años el papa Juan Pablo II fue el primer pontífice en visitar Guinea Ecuatorial, un país petrolero de dos millones de habitantes con 80% de católicos, herencia de la colonización española.

En Malabo, León XIV lamentó que "la brecha entre una "pequeña minoría" -el 1% de la población- y la gran mayoría" se haya "ampliado de manera dramática" mientras el país se ve sumido en una corrupción endémica.

Ante él se encontraba, entre otros, Teodorín, hijo del presidente y también vicepresidente, conocido por el lujoso estilo de vida que exhibe en las redes sociales -en un país donde la mayoría de la población vive por debajo del umbral de la pobreza-, y condenado por la justicia francesa en 2019 por blanqueo y malversación de fondos públicos.

Desde el inicio de su maratónica gira el 13 de abril, León ha adoptado un tono contundente con llamados a la justicia social, a la lucha contra la corrupción y al respeto de los derechos humanos.

En Guinea Ecuatorial, el papa deberá buscar un delicado equilibrio, apoyar a los fieles sin ser percibido como un respaldo al régimen, frecuentemente acusado de autoritarismo y violación de los derechos humanos.

La mayoría de los opositores y los medios independientes están exiliados en España.

Las organizaciones internacionales acusan a las autoridades ecuatoguineanas de corrupción endémica y de represión de la oposición, con detenciones arbitrarias y trabas a las libertades públicas.

"Nuestros sufrimientos"

En el gran mercado Semu, en pleno centro de Malabo, las reacciones son dispares: algunos comerciantes esperan beneficiarse de la visita mientras otros expresan reservas.

"El papa viene por los dirigentes del país. Su visita no nos servirá de nada porque no vendrá a convencer a la clase gobernante a tener en cuenta nuestros sufrimientos y nuestras reivindicaciones", lamentó Anita Oye, una vendedora de tomates.

La mayoría de la población vive en la pobreza pese a tener uno de los ingresos per cápita más altos de África, sobre todo por los ingresos petroleros. Un 8,3% de la población estaba desempleada en 2025, según el Banco Mundial.

Para el último de los 11 días de su periplo de 18.000 kilómetros en África, el papa celebrará el jueves una misa masiva en un estadio de Malabo.