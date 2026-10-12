El papa será hospitalizado el martes para ser operado

Un nódulo pulmonar es una pequeña masa o lesión en el tejido del pulmón, que usualmente se detecta mediante un examen de imagen torácica.

El papa León XIV será hospitalizado el martes antes del mediodía en el Hospital Gemelli de Roma para ser operado de un nódulo en el pulmón, informó este lunes el Vaticano, sin precisar si la cirugía tendrá lugar ese mismo día.

Tras 17 meses de pontificado a un ritmo frenético, el santo padre anunció el domingo que será sometido a una intervención quirúrgica por un nódulo pulmonar, detectado "en una fase muy temprana".

Un nódulo pulmonar es una pequeña masa o lesión en el tejido del pulmón, que usualmente se detecta mediante un examen de imagen torácica.

"Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo", dijo el domingo el pontífice, de 71 años, al término de la oración del ángelus.

León XIV precisó que el nódulo, identificado durante unas revisiones recientes, "está bien localizado".

La cirugía se llevará a cabo en el Hospital Gemelli, el más grande de Roma, donde reciben atención médica los sumos pontífices desde Juan Pablo II.

Según la oficina de prensa del Vaticano, los médicos estiman que la convalecencia durará aproximadamente una semana, lo que permitiría a León XIV partir a su gira por América Latina, donde visitará Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y 17 de noviembre.

Antes de anunciar su operación, el santo padre había saludado durante la oración del ángelus a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma, una de las asociaciones católicas peruanas más importantes.

"Agradezco sus oraciones por la visita pastoral que realizaré a Perú", declaró el papa, dando a entender que el viaje se mantendría.

El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, publicó en X un mensaje en el que pide a los fieles orar por la "pronta recuperación" de León XIV y continuar "con mayor ánimo la preparación de su visita".

Es el primer susto médico para el papa León XIV, quien goza de buena salud y es conocido por su afición al deporte. El santo padre es aficionado al tenis y a la natación y dedica los martes, su día de descanso semanal en Castel Gandolfo, a actividades deportivas, a llamadas privadas y a la lectura.