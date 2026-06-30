Paraguay accede a negociar con China en Mercosur pero sin romper con Taiwán

Paraguay es el único país del bloque, conformado además por Brasil, Argentina y Uruguay, que no mantiene relaciones diplomáticas con China.

El canciller paraguayo, Rubén Ramírez, dijo el martes en la cumbre del Mercosur que su país está dispuesto a establecer relaciones comerciales con China si eso no implica romper lazos diplomáticos con Taiwán, de quien Paraguay es el único aliado sudamericano.

"Paraguay no se niega a establecer relaciones comerciales con China, siempre y cuando no haya condicionamientos respecto a la relación diplomática que Paraguay sostiene y mantiene con Taiwán", expresó el ministro en el contexto de una cumbre del Mercosur en Luque, en la periferia de Asunción.

"Vamos a seguir el diálogo, vamos a negociar, si esas son las condiciones, no tenemos ninguna restricción", añadió el funcionario.

Paraguay es el único país del bloque, conformado además por Brasil, Argentina y Uruguay, que no mantiene relaciones diplomáticas con China.

En cambio, es uno de los 12 socios diplomáticos que Taiwán tiene en todo el mundo. Pekín reclama la isla como parte de su territorio.

En mayo, en plena visita del presidente paraguayo, Santiago Peña, a Taiwán, el portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores, Lin Jian, exhortó al país sudamericano a "mameluco sus llamadas relaciones diplomáticas con las autoridades de Taiwán".

Las declaraciones de Ramírez se dieron luego de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, dijo que el bloque sudamericano avanza en las negociaciones para una asociación económica con Japón, y añadiera: "Muy pronto queremos hacer lo mismo con China".