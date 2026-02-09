Parlamento de Venezuela aplaza sesión para aprobar ley de amnistía

El proyecto de ley pasa por un proceso de consultas, que ya involucró a dirigentes políticos, juristas y miembros del poder judicial.

El Parlamento de Venezuela aplazó el lunes la sesión de este martes en la que se preveía la aprobación de la ley de amnistía, que en teoría se traducirá en la liberación de todos los presos políticos en medio de fuertes presiones de Washington.

La Asamblea Nacional sesiona normalmente martes y jueves, pero la secretaria del poder Legislativo informó la suspensión de la audiencia del martes y confirmó la del jueves, sin adelantar la agenda.

Los diputados votaron la semana pasada a favor de esta histórica ley que abarca las casi tres décadas del chavismo gobernante en el primero de los dos debates reglamentarios.

El instrumento fue impulsado por la presidenta Delcy Rodríguez, que gobierna de forma interina bajo presión de Estados Unidos después de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

El jefe parlamentario, su hermano Jorge Rodríguez, había adelantado la semana pasada que la amnistía general sería aprobada el martes.

"Al estar esa ley aprobada, ese mismo día salen todos", prometió Rodríguez el viernes a familiares de presos políticos a las afueras de unos calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7, en Caracas.

El proyecto de ley pasa por un proceso de consultas, que ya involucró a dirigentes políticos, juristas y miembros del poder judicial.

"Vamos todos los sectores del país, vamos a sumar para esta ley de amnistía", dijo este lunes la presidenta Rodríguez durante una alocución televisada desde una planta de alimentos.

Según la oenegé especializada Foro Penal, 426 personas detenidas por motivos políticos han salido de prisión desde el 8 de enero, cuando Rodríguez anunció el inicio de un proceso de excarcelaciones.

El chavismo convocó para el jueves a una marcha por el día de la juventud, que se celebra en Venezuela cada 12 de febrero.