Partidarios de las armas reciben un revés judicial en EEUU

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes programar en sus audiencias el recurso presentado por un militante de derecha, que denuncia una ley local que le prohíbe equiparse de fusiles de asalto potencialmente muy letales.

El rechazo de la mayor instancia judicial estadounidense representa una pequeña victoria para quienes denuncian la propagación en Estados Unidos de armas semiautomáticas capaces de dejar varias víctimas en solo unos segundos.

La decisión de la Corte Suprema fue tomada cinco días después del tiroteo perpetrado por una pareja de musulmanes radicalizados que dejó 14 muertos y 21 heridos en California. Los atacantes usaron fusiles de asalto semiautomáticos comprados de manera legal.

Este lunes, la Corte Suprema debía pronunciarse por sí o por no respecto al recurso presentado por Arie Friedman, un pediatra del estado de Illinois, quien estimó que la ciudad de Highland Park viola sus derechos constitucionales al prohibir los fusiles semiautomáticos y los cargadores de más de 10 municiones.