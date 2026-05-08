El Pentágono publica archivos previamente secretos sobre ovnis

Se publicaron más de 160 archivos en el sitio web del Departamento de Defensa, que oficialmente se refiere a los ovnis como "Fenómenos Anómalos No Identificados" o FANI.

Washington, Estados Unidos/El Pentágono publicó el viernes un primer lote de archivos secretos que documentan avistamientos de objetos voladores no identificados, algunos de los cuales datan de la década de 1940, lo que avivó las especulaciones sobre la posible existencia de vida extraterrestre.

Entre los incidentes que figuran en los archivos, procedentes del FBI, el Departamento de Estado y la NASA, además del Pentágono, se encuentran informes de platillos voladores y discos, así como el avistamiento de una esfera naranja brillante similar a la de "El Señor de los Anillos".

El interés por los ovnis se ha reavivado en los últimos años, a medida que el gobierno estadounidense investigaba numerosos informes de aeronaves aparentemente sobrenaturales, en medio de la preocupación de que los adversarios pudieran estar probando tecnologías altamente avanzadas.

"Estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas, y es hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo", dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en un comunicado.

El presidente Donald Trump celebró la publicación y escribió: "Mientras que las administraciones anteriores no han sido transparentes en este tema, con estos nuevos documentos y videos, la gente puede decidir por sí misma: '¿QUÉ DEMONIOS ESTÁ PASANDO?'"

Se publicaron más de 160 archivos en el sitio web del Departamento de Defensa, que oficialmente se refiere a los ovnis como "Fenómenos Anómalos No Identificados" o FANI.

Un archivo, de diciembre de 1947, contiene una serie de informes sobre "discos voladores".

"Los informes recientes y continuos de observadores cualificados sobre este fenómeno siguen haciendo que este asunto sea motivo de preocupación para el Cuartel General del Comando de Material Aéreo", reza un documento del expediente.

Un informe de inteligencia de la Fuerza Aérea, clasificado como "alto secreto", de noviembre del año siguiente, incluye información sobre avistamientos de "aeronaves no identificadas" y "platillos voladores".

"Desde hace algún tiempo nos preocupan los informes recurrentes sobre platillos voladores", decía un documento incluido en ese expediente.

'Muy convincente'

Otro archivo resume las declaraciones de siete empleados del gobierno federal que informaron por separado sobre "varios fenómenos anómalos no identificados" en los Estados Unidos en 2023.

"La credibilidad de los reporteros y la naturaleza potencialmente anómala de los propios sucesos se combinan para hacer de este informe uno de los más convincentes dentro del archivo actual de AARO", decía la descripción del expediente, en referencia a la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios del Pentágono.

En un incidente, tres equipos de agentes especiales de las fuerzas del orden federales describieron de forma independiente haber visto "orbes naranjas" en el cielo que emitían/lanzaban orbes rojos más pequeños.

En otro caso, dos agentes especiales federales presenciaron "una esfera naranja brillante... posada cerca de un pináculo rocoso". Ese relato incluía una ilustración de un círculo rojo anaranjado con una franja amarilla en su tercio inferior.

El objeto fue descrito como "similar al Ojo de Sauron de El Señor de los Anillos, excepto que sin la pupila".

En febrero, Trump ordenó a las agencias federales estadounidenses que comenzaran a identificar y divulgar archivos gubernamentales relacionados con ovnis y extraterrestres, afirmando que la medida se basaba en el "enorme interés demostrado".

El presidente republicano también afirmó, el mismo día en que emitió la orden de liberación, que uno de sus predecesores demócratas, Barack Obama, había revelado información "clasificada" en comentarios de un podcast sobre vida extraterrestre.

"Son reales, pero no los he visto y no están retenidos en... el Área 51", dijo Obama al presentador Brian Tyler Cohen, refiriéndose a la instalación militar estadounidense ultrasecreta en Nevada que se encuentra en el centro de muchas teorías conspirativas sobre ovnis.

En aquel momento, Trump declaró a los periodistas que Obama "había entregado información clasificada, algo que no debería haber hecho", y añadió sobre sus propias creencias: "No sé si son reales o no".

No se ha presentado ninguna prueba de vida inteligente más allá de la Tierra.

En marzo de 2024, el Pentágono publicó un informe en el que afirmaba no tener pruebas de que los UAP (fenómenos aéreos no identificados) fueran tecnología extraterrestre, y que muchos avistamientos sospechosos resultaron ser simplemente globos meteorológicos, aviones espía, satélites y otras actividades normales.