El periodista que lanzó zapatos a Bush es candidato a las elecciones en Irak

"Mi ambición es enviar a todos los políticos ladrones a la cárcel, hacerles lamentar sus actos y confiscar todos sus bienes", aseguró Muntazer al Zaidi, candidato de la lista La Marcha por las Reformas, que reagrupa a partidarios del dirigente chiita populista Moqtada Sadr y a comunistas.

El 14 de diciembre de 2008, este hombre de 39 años en la actualidad, lanzó sus zapatos contra el entonces presidente estadounidense, George W. Bush, durante una rueda de prensa de despedida en Bagdad del instigador de la guerra en Irak. Gritó: "Perro, este es el beso de despedida del pueblo iraquí".

Condenado a un año de cárcel por "agresión contra un jefe de Estado de visita oficial", Muntazer al Zaidi, considerado un héroe por muchas personas en el mundo árabe, fue puesto en libertad al cabo de nueve meses por buena conducta. Después se refugió en Líbano.

"No lamento mi acto. Al contrario, lo que lamento es no haber tenido otro par de zapatos en ese momento", afirmó a la AFP.

Situado en la posición número 95 de 138 en la lista de Bagdad, tiene pocas oportunidades de acceder al Parlamento. Pero no le preocupa. "No es un honor tener ladrones como colegas y mi objetivo es recuperar el dinero robado", dijo al preguntársele si no teme acabar siendo como los otros políticos.

Al Zaidi explicó haber elegido La Marcha por las Reformas porque "es una lista independiente que quiere romper las riendas del confesionalismo".

Respecto a su desprecio a Estados Unidos, dijo que se mantiene vivo e insistió en que los soldados norteamericanos se vayan inmediatamente de Irak.